Der Musiker Paul Eastham trat am Sonnabend im Hofcafé Haberloh auf. (Björn Hake)

„Mein Deutsch ist so gut wie mein Japanisch“, meinte Paul Eastham am Sonnabendabend scherzhaft bei der Begrüßung seiner Gäste im Hofcafé in Haberloh. Der in Dänemark lebende Brite fügte dann hinzu: „Aber ein Wort kenne ich: gemütlich!“ Und das trifft auf das Café in Haberloh, am Waldrand zwischen Posthausen, Hellwege und Langwedel gelegen, auf jeden Fall zu. Mit nur wenigen Tischen und jeder Menge Torten bieten die Betreiber gelegentlich einen Musikabend der besonderen Art an. Diesmal fand Eastham den Weg in die kleine Ansiedlung. Mit einem Gemisch aus eigenen und gecoverten Songs brachte Eastham „Stimmung in die Bude“, wo sonst meist nur dezent mit den Kuchengabeln geklappert wird.

Mit seiner Band, der Celtic-Rock-Band „Coast“, die er 2007 zusammen mit seinem Bruder Chris Barnes gegründet hat, tourt er durch ganz Europa und macht auch schon mal einen Zwischenstopp in Nashville, in den USA. Dort hat er schon mit Größen wie Anthony Smith, Paul Jefferson oder Ola Publishing zusammengearbeitet. Die Band spielte im Laufe der Zeit auf vielen Festivals auf der Hauptbühne neben Stars wie Bryan Adams, The Kaiser Chiefs, Runrig, The Dubliners oder Paul Brady. Eastham ist zudem ein international anerkannter Songwriter, so hat er etwa Lieder für die weltweit erfolgreiche Sängerin Duffy geschrieben.

Instrumentalstücke überzeugen

Seine Spezialität sind aber die eigenen Instrumentalstücke, die er auf den insgesamt drei Alben „An Cuan Siar“, „Prisoner of War“ und „Iron Horse“ veröffentlicht hat. Der sanfte Umgang mit den Tasten des Pianos haben ihm den Spitznamen „The Touch“ eingebracht. Diesen erhielt er einst von James Sanger, Produzent unter anderem von U2 und Dido. Einige dieser Stücke brachte der Musiker auch in Haberloh zu Gehör und das Publikum war sichtlich ergriffen und spendete lautstark Beifall. Aber wenn Eastham mit seiner Stimme „loslegte“, kamen die Gäste in vorsichtige Wallung, denn der Brite forderte zum Mitklatschen und Singen auf, was, wenn zu Anfang noch etwas zögerlich, bei den Zuhörern gut ankam.

So erreichte es der Sänger mit seiner professionellen Präsenz, dass sich das seriöse Tortenparadies zeitweise „fast“ in eine nordenglische Kaschemme verwandelte, wo auf den Tischen getrommelt und mit einem Bier in der Hand lauthals mitgegrölt wird. Die modernen Gassenhauer wie „Country Roads“ von John Denver oder „American Pie“ von Don McLean trugen zur glänzenden Laune der Gäste bei. Aber auch bei den melancholischen Stücken konnte Eastham mit seiner Stimme das Publikum erreichen.

Um ein ganz großer Star zu werden, sollte er vielleicht seiner perfekten Technik noch das Quäntchen Authentizität beifügen, da, wie bei dem berühmten Song „You've got a friend“ von Carol King, in der Interpretation von James Taylor, der eigene Ausdruck noch nicht vollständig ausgearbeitet ist. Hier hat der Alleinunterhalter noch Luft nach oben, was der begeisterten Stimmung im „Rock-Café“ am Rande des Waldes jedoch keinerlei Abbruch tat.