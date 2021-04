Noch ist im Corona-Testzentrum in Morsum nichts los. Das dürfte sich aber ändern, wenn das Testangebot startet (Björn Hake)

Thedinghausen. Im Landkreis Verden wird ein weiteres Corona-Schnelltestzentrum eröffnet – und zwar in der Samtgemeinde Thedinghausen. Genauer gesagt in Morsum. Auf dem ehemaligen Raiffeisen-Genossenschaftsgelände am Raiffeisenweg sollen ab dem 14. April solche Tests angeboten werden. Das hat Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse am Freitag mitgeteilt. „Wir sind von Bürgerinnen und Bürgern mehrfach gefragt worden, wann solche Tests denn auch in Thedinghausen angeboten werden. Nun können wir vermelden: Es geht los.“

Zuständig für die Tests ist aber nicht die Verwaltung, sondern Oliver Bender. Der 47-Jährige aus Langwedel ist gelernter Rettungsassistent und zudem Ausbildungsleiter eines Privatunternehmens, das Erste-Hilfe-Seminare anbietet. „Herr Bender hat mich vor gut 14 Tagen kontaktiert und signalisiert, dass er sich das vorstellen könnte“, sagt Hesse. „Gemeinsam haben wir dann überlegt und sind uns einig geworden.“ Hesse selbst hatte dann die Idee, das ehemalige Genossenschaftsgelände zu nutzen. Mit dem Besitzer konnte sich die Verwaltung einigen und hat das Gebäude schließlich angemietet.

Testmöglichkeit an drei Tagen

Nach einigen Arbeiten vor Ort kann es nun auch schon losgehen. Startschuss ist Mittwoch, 14. April. Künftig soll dann jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag getestet werden. Möglich ist das jeweils in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 16 bis 19 Uhr. „Wir müssen jetzt erst einmal ausprobieren, wie die Zeiten angenommen werden. Die können wir gegebenenfalls auch noch ändern, da sind wir flexibel“, verspricht Oliver Bender, der betont, dass keine Mitarbeiter des DRK die Tests vor Ort machen werden. „Ich habe ein sechsköpfiges Team, das sich aus medizinischem Fachpersonal wie Arzthelferinnen, Krankenschwestern und einer Ärztin zusammensetzt.“

Selbstverständlich seien die Tests aber nicht nur für Menschen aus der Samtgemeinde. „Wenn zum Beispiel gerade jemand auf dem Weg nach Verden ist und einen Test braucht, dann kann er den bei uns machen“, sagt Bender. Eine Anmeldung wird nicht benötigt. „Man kann einfach so vorbeikommen.“ Wenn man den Test gemacht hat, muss man etwa 15 Minuten einplanen, bis man schließlich das Ergebnis in schriftlicher Form bekommt. Die Tests werden per Abstrich in der Nase durchgeführt.

Vor einem zu großen Andrang im Testzentrum fürchtet sich Bender nicht. „Das kriegen wir hin. Theoretisch könnten wir auch von Montag bis Freitag testen. Wir müssen nun einfach abwarten, wie viele Menschen das Angebot annehmen. Dann überlegen wir weiter.“ Überlegungen gibt es bereits, alle 14 Tage auch sonntags Tests anzubieten. Die könnten dann im Ortszentrum von Thedinghausen, auf dem Edeka-Parkplatz, stattfinden. „Auch hier gab es bereits positive Gespräche. Hier wäre ein Start aber erst frühestens am 25. April möglich“, sagt Bender.

Hesse zumindest ist froh, dass es nun losgeht. „Die Pandemie kriegt man nur mit Impfungen in den Griff, aber durch die Tests können wir den Menschen Sicherheit geben und vielleicht auch Ängste nehmen.“



