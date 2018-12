Michael Schmitz erwartet in Dörverden im nächsten Jahr eine Verbesserung des ärztlichen Angebots. (Björn Hake)

Vor ein paar Tagen hat ein Bekannter eine neue Hausärztin gesucht und etliche Verdener Ärzte angerufen. Die meisten haben ihn abgelehnt, weil sie keine neuen Patienten mehr aufnehmen. Der Redaktion des ACHIMER KURIER wurde von einem Erkrankten mitgeteilt, dass er einen Termin bei einem Neurologen erst im April bekommen würde. Ist die Versorgung mit Allgemeinmedizinern und Fachärzten in Verden und Achim wirklich so schlecht, wie es den Anschein hat?

Michael Schmitz: Die Versorgung in der Stadt Verden und im Landkreis ist im Prinzip nicht schlecht. Allerdings gab es insbesondere in den vergangenen zwei Jahren erhebliche Umstrukturierungen durch kurzfristige Schließungen von Praxen im Einzugsgebiet. Besondere Brennpunkte sind dabei die Bereiche Dörverden und Thedinghausen. Die Patienten mussten durch andere Praxen versorgt werden, was zur Folge hat, dass die Verdener Praxen zusätzlich stark belastet werden. Wir gehen davon aus, dass es Neu-Zulassungen in Dörverden und auch in Verden geben wird und sich damit die Versorgungssituation wieder entspannt. Es ist schwierig, Einzelfälle zu beurteilen, wenn man nicht die Details kennt. So muss man unterscheiden zwischen einer notwendigen akuten Versorgung und nicht dringlichen planbaren Untersuchungen, etwa Präventions- oder Früherkennungsleistungen oder auch planbare Operationen.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat dazu eine Umfrage durchgeführt. Ergebnis: 30 Prozent der Bevölkerung erhalten sofort und über 80 Prozent erhalten innerhalb von drei Wochen einen Termin. Übrigens beklagen sich unsere Ärzte, dass Patienten ihre Termine ohne vorher abzusagen einfach verstreichen lassen. Im Landkreis Verden wurden im letzten Quartal außerdem von 96 Praxen über alle Fachgruppen insgesamt 176 023 Patienten behandelt. Wenn man sieht, dass die letzte Grippewelle im Winter und Frühjahr – die manchen Betrieb lahmgelegt hat – insbesondere von unseren Hausärzten und deren Personal mit einer enormen Arbeitsbelastung aufgefangen wurde, sollte man davon ausgehen, dass unser Gesundheitssystem leistungsfähig ist. Trotzdem müssen wir uns um die individuellen Probleme kümmern.

Grundlage für eine Niederlassungsmöglichkeit von Ärztinnen und Ärzten bildet die sogenannte Bedarfsplanung. Die räumliche Gliederung ist dabei unterschiedlich. Für Hausärzte gibt es im Landkreis die Planungsbereiche Achim und Verden. Für die fachärztlichen Grundversorger wird auf der Landkreisebene geplant, das betrifft Augenärzte, Orthopäden, Chirurgen, Nervenärzte, HNO-Ärzte, Kinderärzte, Urologen, Gynäkologen, Dermatologen und Psychotherapeuten. Für andere Fachgruppen gibt es räumlich größere Planungsbereiche.

Würde man die Frage statistisch beantworten, dann müsste man „Ja“ sagen. Wir wissen aber, dass die reale Versorgung unterschiedlichen Wechselwirkungen unterliegt. Patienten orientieren sich nicht nur an Stadt- und Landkreisgrenzen oder Planungsgrenzen. Die Stadt Bremen versorgt den Landkreis mit. Allerdings versorgen die Ärztinnen und Ärzte auch Patienten aus den umliegenden Landkreisen und umgekehrt. Die Mobilität der Menschen auf dem Lande ist nach wie vor sehr gut. Trotz Ärztemangel erreicht man in Niedersachsen weiterhin in 15 Minuten einen Hausarzt. Ein international hervorragender Wert.

Wie gesagt, die Versorgung in der Gemeinde Dörverden ist derzeit unser größtes Sorgenkind. Wir gehen aber davon aus, dass ab dem 1. Januar 2019 eine spürbare Verbesserung vor Ort erfolgen wird. In der Gemeinde Thedinghausen wird es Anfang des Jahres zu einer Verschlechterung der Versorgung kommen. Derzeit versuchen wir Alternativen zu organisieren. Im Nordkreis ergeben sich aufgrund des Altersdurchschnittes der Hausärzte sicherlich in den nächsten Jahren weitere Umstrukturierungen. Allerdings findet man aufgrund der Nähe zur Stadt Bremen im Landkreis Verden eher einen Nachfolger als in anderen Regionen.

Insbesondere die hausärztliche Versorgung liegt im Landkreis über dem Landesdurchschnitt. Die fachärztliche Versorgung ist vergleichsweise stabil. Die derzeitigen Problemgemeinden habe ich erwähnt.

Eindeutig ja. Deshalb wird auch im nächsten Jahr die sogenannte Bedarfsplanung komplett überarbeitet. In unserem Bezirk wird es in den nächsten Jahren in vielen Bereichen zu einem Bevölkerungsrückgang kommen. Dort werden tendenziell aber mehr ältere Menschen leben. Deshalb wird bereits jetzt in der Bedarfsplanung die demografische Entwicklung berücksichtigt.

Die Kassenärztliche Vereinigung ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts mit ihrem Hauptsitz in Hannover. Aufgaben sind der Sicherstellungsauftrag für die ambulante Versorgung von acht Millionen Menschen, die Interessenvertretung für die etwa 14 000 Vertragsärzte und -therapeuten, die Vertragspartnerschaft mit den Krankenkassen über das Leistungsspektrum und die Honorierung der Vertragsärzte und Vertragstherapeuten und die Qualitätssicherung für einen hohen Leistungsstand der ambulanten Medizin. Die Bezirksstelle Verden ist regionaler Ansprechpartner für die Landkreise Verden, Diepholz, Nienburg, Heidekreis und den Altkreis Rotenburg.

Für uns ist es wesentlich, dass sich nicht nur der Zugang zum Medizinstudium vereinfacht, sondern dass zusätzliche Studienplätze so schnell wie möglich geschaffen werden. Die Landesregierung hat den Willen dazu bekundet. Allerdings werden sich diese Maßnahmen erst in zwölf Jahren auf die Versorgung auswirken. Solange dauert ein Medizinstudium mit anschließender Weiterbildung.

Ich persönlich halte nichts von Zwangsversetzungen. Wir sollten in einer offenen Gesellschaft jungen Menschen nicht ihren Arbeitsort vorschreiben. Wir wissen aber, dass viele Ärztinnen und Ärzte, die sich bei uns niederlassen, auch in unserer ländlichen Region aufgewachsen sind und nach dem Studium wieder in die Heimat zurückkommen wollen. Dass sollte man mit entsprechenden Begleitprogrammen durch die Kommunen fördern und bei der Studienplatzvergabe berücksichtigen. Wir bieten auf dem Land betriebswirtschaftlich gesehen sehr gute Standorte. Die Notdienstbelastung ist mittlerweile konkurrenzfähig und teilweise niedriger als im Krankenhaus. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten, in einer Praxis tätig zu werden, möglich. Es gibt gute Gründe, auf dem Lande als Arzt zu arbeiten. Dafür werben wir unter anderem in Existenzgründerseminaren. Im Übrigen wurden alleine im Bereich der Bezirksstelle Verden zur Förderung der fachärztlichen Weiterbildung und zur Ansiedlung von zusätzlichen Ärztinnen und Ärzten in den Jahren 2017 bis 2018 1,2 Millionen Euro von der KVN verteilt.

Gemessen am deutschen Bruttoinlandsprodukt liegt der Anteil der Ausgaben für Gesundheit bei etwa zehn Prozent. Im internationalen Vergleich liegt die Bundesrepublik damit zwar im oberen Bereich, allerdings ist dieser Anteil seit Jahren konstant. Von einer Kostenexplosion kann daher nicht gesprochen werden. Für den Erhalt der sehr guten Qualität ist es erforderlich, dass die Investitionsfähigkeit in den Praxen erhalten bleibt. Durch immer mehr Auflagen und Vorschriften steigen derzeit die Praxiskosten. Die Honorarsteigerungen hinken dabei hinterher. Leistungserweiterungen und Steigerung der Arztzahlen werden von den Krankenkassen nicht vergütet. Im vergangenen Quartal wurden 1,14 Millionen ärztliche Arbeitsstunden nicht bezahlt. Solche Fakten schaffen kein positives Investitionsklima.

Eine Bürgerversicherung wird nicht die Probleme zur Sicherstellung der Versorgung lösen. Die Wartezeitenproblematik wird dadurch nicht gelöst. Die damit verbundene Auflösung der privaten Krankenversicherung ist nach meinem Informationsstand außerdem rechtlich gar nicht möglich.

Zur Person

Michael Schmitz (62)

Der gebürtige Rheinländer ist seit 1990 Geschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung, Bezirksstelle Verden. Er ist Diplom-Betriebswirt, hat drei erwachsene Kinder und wohnt in Langwedel.