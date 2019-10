Vom wolkenverhangenen Himmel ließen sich die Teilnehmer am Sonntag nicht abschrecken. (Björn Hake)

Marienkäfer hatten sich auf der gelben Weste von Michael Trense niedergelassen. „Die werden uns Glück bringen“, hoffte der Organisator des 4. Thänhuser Schloss Erbhof-Laufes am Rande des sportlichen Ereignisses und schickte um die Mittagszeit einen Blick in den wolkenverhangenen Himmel. „Ein kurzer Schauer wird die Läufer nicht groß beeindrucken“, glaubte er. Ihm persönlich gefielen die gemäßigten Temperaturen auf jeden Fall auch besser, als die Hitze, mit der die Läufer im vergangenen Jahr zu kämpfen hatten.

Während die Erwachsenen ihrem Einsatz über die offiziell vermessenen fünf beziehungsweise zehn Kilometer noch entgegenfieberten, hatten die Minis gegen 12 Uhr unter reger Zuschauer-Beteiligung schon alles gegeben. 900 Meter lang war die Strecke, die durch den malerischen Thedinghauser Baumpark führte, sechs Jahre das Mindestalter für die Teilnahme an dem Wettkampf. Moralisch unterstützt vom großen Bruder Moritz hatte sich unter anderem auch der vierjährige Hannes Eggert auf den Weg gemacht und zeigte sich am Ende als stolzer Besitzer einer eigens für den Anlass produzierten Medaille. Ein Salami-Brötchen diente nach dem Außer-Konkurrenzlauf zur Stärkung für den Achimer Knirps, der im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder am Start sein möchte.

Knapp 300 Voranmeldungen habe es im Vorfeld gegeben, informierte Michael Trense, und Mitorganisator Bodo Günther sprach von zusätzlich 70 Nachzüglern. Zu entrichten war ein Startgeld in Höhe von jeweils fünf Euro für Erwachsene, Jugendliche zahlten drei und Kinder einen Euro. Der Gesamterlös fließt in die Stromversorgung über einen Generator, in die Bereitstellung von WC-Wagen und in weitere Maßnahmen, die bei der Durchführung eines Ereignisses in der Größenordnung anfallen. Auch eine Spende für den Erbhof-Verein werde es geben, versprach Michael Trense, und eine Anerkennung für diejenigen, die zur Erste-Hilfe-Leistung bereitstünden. „Bleibt noch etwas übrig, werden wir wohl ein Pavillon-Zelt anschaffen", sagte Trense. Die Preise für die Sieger indes – Geschenkkörbe unterschiedlicher Größe und Ausprägung – hatte der ortsansässige Edeka-Markt Kirchhoff zur Verfügung gestellt.

„Bremer Herzen“ heißt die gemeinnützige Stiftung, die sich seit ihrer Gründung im Jahre 2010 ihrem Auftrag, Herzinfarkte zu verhindern und zu einer Verbesserung der Versorgung von Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen beizutragen, widmet. Unter dem Dach dieser Organisation trainiert Ingolf Rudolph seit längerer Zeit regelmäßig mit dem Ziel, etwas für seine Fitness zu tun und Kontakte mit Gleichgesinnten zu pflegen. Die vorgegebenen zehn Kilometer schaffe er spielend, erklärte der 73-Jährige, der vor nicht allzu langer Zeit schon einen Halbmarathon gelaufen ist.

Mit Unterstützung seines „alten Herrn“ halte auch er jetzt mit, freute sich Sven Rudolph über gemeinsame Aktivitäten und plauderte aus dem Nähkästchen: „Zum 75. Geburtstag peilt mein Vater als Krönung seiner sportlichen Laufbahn den Marathon an. Über seine Altersklasse und damit verbundene Konditionen wird er dieses Ziel bestimmt erreichen, und wir werden einen Grund zum Feiern haben“, war sich der 49-Jährige sicher. In dem aufkommenden Regen sahen die beiden keinerlei Probleme: „Die paar Tropfen stören uns nicht."

Gegen 16 Uhr waren dann die Sieger in den einzelnen Disziplinen ermittelt. Im Zehn-Kilometer-Lauf setzte sich Lisa Feuerherdt vom Lüneburger SV an die Spitze. Sie schaffte mit 38:33 Minuten einen neuen Rekord in Thedinghausen. Bei den Männern machte Fisha Werede vom LG Kreis Verden durch seine besondere Leistung auf sich aufmerksam. Josephine Oehmen (ohne Vereinsbindung) setzte sich im Fünf-Kilometer-Lauf durch, während bei den Männern in der gleichen Distanz Paul Matthesius aus Neustadt am Rübenberge dominierte. Die Läufe der Kinder waren nach vielen unterschiedlichen Kriterien gewertet worden.