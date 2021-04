Thomas Metz von der CDU will Bürgermeister der Samtgemeinde Thedinghausen werden. Den Rückhalt seiner Partei hat er schon. (Björn Hake)

Thedinghausen. Aus einem Zweikampf ist nun ein Dreikampf geworden: Die Mitglieder der CDU haben auf ihrer Mitgliederversammlung in der Gustav-England-Halle Thomas Metz einstimmig zu ihren Kandidaten für die am 12. September anstehende Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Samtgemeinde Thedinghausen gewählt. Das hat der Samtgemeindeverband der CDU mitgeteilt. Die SPD mit Anke Fahrenholz und die Grüne Liste mit Christiane Siemer hatten ihre Kandidatinnen bereits ernannt (wir berichteten). Der amtierende Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse scheidet in diesem Jahr aus seinem Amt aus.

Thomas Metz wohnt in Wulmstorf und ist auf kommunalpolitischer Ebene kein Unbekannter. Er ist bereits seit fünf Jahren ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Thedinghausen und stellvertretender Samtgemeindebürgermeister. Er lebt mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern in Wulmstorf und sitzt seit zehn Jahren im Gemeinde- und Samtgemeinderat. Seit 2013 ist er erster Vorsitzender des Samtgemeindeverbandes der CDU Thedinghausen. Beruflich ist er als Kriminalbeamter in Bremen tätig.

Der 49-Jährige engagiert sich, neben seinen politischen Tätigkeiten, in seiner Freizeit im Wulmstorfer Dorfverein. Besonderes Gefallen findet er laut eigener Aussage an seinen regelmäßigen Bürgermeistersprechstunden im Haus in der Wurth. Dies möchte er auch gerne im Hauptamt weiterführen. „Sprechstunden sind sehr wichtig. Auch eine Beschwerdestelle könnte bei der Verwaltung sinnvoll sein“, sagt er. Erfahrungen mit behördlichen Abläufen und Verwaltungstätigkeiten habe er bereits reichlich in seiner beruflichen Laufbahn sammeln können. Somit ist er bestens für den Verwaltungsposten aufgestellt, heißt es dazu vom Samtgemeindeverband der CDU.

Ortsteile zukunftsfähig machen

Als Bürgermeister der Samtgemeinde Thedinghausen möchte Metz die Anbindung des ÖPNV in der Samtgemeinde weiter verbessern. Bereits jetzt arbeitet er mit der CDU und weiteren Parteien an einer möglichen Anbindung der Straßenbahn über die Gleise der Bremen-Thedinghauser-Eisenbahn (BTE). „Wo ist der Ortskern Thedinghausen? Wenn es die Braunschweiger Straße ist und bleiben soll, muss dieser Ortskern für die Zukunft entwickelt werden. Auch die Entwicklung der anderen Ortsteile der Samtgemeinde darf nicht außer Acht gelassen werden. Insbesondere die Nahversorgung“, sagt Metz.

Wirtschaftliche Entwicklung gehe heutzutage verständlicherweise nur mit einer vernünftigen Digitalisierung. Diese müsse weiter forciert werden. Firmen, Familien und die Verwaltung brauchen in allen Orten der Samtgemeinde eine schnelle und verlässliche Internet- und Mobilfunkverbindung. „Mir schwebt beispielsweise eine App vor, in der die Bürger Missstände an die Politik melden können.“ Auch sei ihm wichtig, dass die Menschen, auch im Alter, auf ihre Bedürfnisse angepasst wohnen können. „Hier sind verschiedene Wohnformen möglich. Es sind Tagespflege, betreutes Wohnen oder Wohngemeinschaften denkbar. Dafür müssen Voraussetzungen geschaffen werden.“ Ähnlich ist es im Bereich der Kinderbetreuung. Das geht von den Krippen über Kitas bis zur Ganztagsschule. Wichtig sei ihm, mit allen demokratischen Parteien und Interessengruppen konstruktiv zu arbeiten und auch in Streitfragen einen vernünftigen Lösungsweg zu finden. „Dauerhafte Dialoge, besonders in Reizthemen, sind mir wichtig. Man muss die Leute mitnehmen.“

Mit den nun drei Kandidaten, die bei der Kommunalwahl am 12. September um das Samtgemeindebürgermeisteramt kämpfen, muss das Ende aber noch nicht erreicht sein. Es ist durchaus möglich, dass noch weitere Kandidaten ins Rennen gehen werden.