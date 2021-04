Skepsis ist angebracht, wenn Unbekannte vor der Tür stehen und um Zutritt in die eigene Wohnung bitten. Die Polizei warnt davor, sie hinein zu lassen (Symbolfoto). (Frank Thomas Koch)

Achim. Knapp 17.000 Flyer werden ab der kommenden Woche alle Achimer Haushalte erreichen. Unterzeichnet sind sie von Bürgermeister Rainer Ditzfeld - jedoch nicht als parteiloser Wahlkämpfer in eigener Sacher, sondern in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Achimer Präventionsrates. Dieser hatte nun zum Pressegespräch geladen, um zu erklären, welche Kampagne das Gremium nun starten wird und warum. Der Präventionsrat möchte nämlich insbesondere die älteren Bürger der Stadt vor Betrügern warnen, die per Telefon oder an der Haustür versuchen, die Menschen auszutricksen, um an deren Geld und Wertsachen zu kommen.

Der zweiseitige Flyer ist nun so etwas wie die coronakonforme Aufklärung, denn Präsenzveranstaltungen mit vorwiegend Senioren lassen sich in diesen Zeiten nunmal nicht realisieren. „Uns ist vollkommen klar, dass der auf den Flyern aufgedruckte QR-Code nun nicht unbedingt von jedem älteren Achimer gescannt werden kann, aber wir setzen auf deren Kinder und Enkel, die hoffentlich dabei behilflich sind“, sagte Achims derzeitiger Polizeichef, Andreas Lohmann. Der QR-Code führt zu einem Video, in dem eine überrumpelte Landkreisbewohnerin den Mut aufbringt, über das Vorgehen der Betrüger zu berichten. Ihre Erzählung soll insbesondere älteren Menschen eine Warnung sein. Diese finden auf dem Flyer auch weitere Verhaltenstipps. „Es empfiehlt sich, den Flyer in der Nähe des Telefons aufzubewahren“, rät Rainer Ditzfeld. Die Flyeraktion, die bereits in der Stadt Verden erfolgreich gelaufen ist, wurde maßgeblich von Präventionsrat-Geschäftsführerin Mareike Hosang für Achim organisiert.

Tägliche Betrugsversuche

Das Thema ist derzeit aktuell wie kaum ein anderes aus Sicht der Polizei. „Beinahe täglich erreichen uns Anrufe dazu“, sagt Lohmann, der sich freut, wenn die Leute so clever sind, Betrugsversuche als solche zu entlarven und sie den Beamten zu melden. In den vergangenen Wochen und Monaten hätten die Betrügereien per Telefon und an der Haustür stark zugenommen, auch, weil in Coronazeiten die meisten Menschen sehr viel mehr zuhause sind als sonst. Dadurch geht zwar die Zahl der Einbrüche zurück, aber die bösen Jungs suchen dann nach alternativen Möglichkeiten, ans Eigentum anderer zu kommen. Lohmann schildert, dass sich derzeit Betrüger an der Haustür als Mitarbeiter des Ordnungsamtes oder Gesundheitsamtes ausgeben, um wegen des Coronavirus angeblich in der Wohnung Luftmessungen vorzunehmen. Die Täter kommen zu zweit ins Haus und während einer den Bewohner ins Gespräch verwickelt, durchsucht der mit dem Messgerät das Nebenzimmer nach Wertvollem.

Andere bekannte Maschen der Betrüger, die an Haus- und Wohnungstüren auftauchen, sind die Vortäuschung von Wasserwerker-, Handwerker- oder Vertretertätigkeiten mit dem Ziel in die Wohnung zu gelangen. Daher rät die Polizei, die Wohnungstür von einem Fachbetrieb mit einem Riegel sichern zu lassen und die Tür notfalls nur den Spalt, den der Riegel hergibt, zu öffnen. „Unbekannte bleiben draußen“ lautet die einfache Devise, die so auch auf dem Flyer steht. Wer sich unsicher ist, könne die Tür schließen und dann Rücksprache mit Familienmitgliedern halten.

Rücksprache mit Familie halten

Das sei auch eine gute Möglichkeit, den Betrug am Telefon zu verhindern. Denn auch da zielt das Vorgehen der Täter darauf ab, ihre Opfer unter Druck zu setzen, Stress zu erzeugen und vor allem einen Zeitdruck vorzugaukeln. So soll insbesondere Senioren gar nicht erst die Möglichkeit gegeben werden, Behauptungen zu hinterfragen oder mit der Familie oder der Polizei Rücksprache zu halten. „Teilweise dauern die Telefongespräche auch Stunden oder die Täter rufen mehrfach an oder die Gesprächspartner wechseln, weil angeblich zu einem Chef durchgestellt wurde“, weiß Polizeichef Lohmann. Auch rufen Frauen mit verheulter Stimme an und geben sich als Tochter oder Enkelin aus, um eine hohe Kautionszahlung zu bekommen, weil sie in einen Unfall verwickelt gewesen seien und nun die Polizei von ihnen Geld verlange, damit sie nicht direkt ins Gefängnis müssten. „Oft sitzen die Hintermänner und Anrufer in Callcentern im Ausland und haben dann Läufer vor Ort, die Geld oder Wertgegenstände von den verzweifelten Senioren abholen“, sagt Lohmann.

So wurde die Seniorin, die ihre Erfahrungen in dem Video schildert, von einem vermeintlichen Mitarbeiter ihres Geldinstituts angerufen, sogar mit der übermittelten Rufnummer ihrer Bank. „Technisch ist das leider alles möglich, auch die Nummer des Polizeinotrufs kann aufs Telefondisplay gebracht werden“, erläutert Lohmann. Der angebliche Bankmitarbeiter berichtet der älteren Frau, dass ihm an diesem Morgen diverse Überweisungen aufgefallen seien und, dass er den Eindruck habe, die Empfänger sollten nicht mit Geld beglückt werden. „Er las mir drei Namen vor, ich kannte die alle nicht und wurde panisch“, erzählt die Frau. Dann bot der Anrufer ihr einen Ausweg an: Er könne die Überweisungen noch stoppen, wenn die Kundin ihm ihre Bankdaten durchgibt. In ihrer Unbeholfenheit gibt die überrumpelte Seniorin die Daten heraus. „Ein großer Fehler“, weiß sie heute.

Zur Sache

Aktuelle Betrugsfälle im Kreis Verden

Am Donnerstag registrierte die Polizei eine Vielzahl betrügerischer Anrufe, die insbesondere ältere Menschen in Achim und Oyten erhielten. In allen Fällen ging es um einen angeblichen Verkehrsunfall, den ein Sohn oder eine Tochter verursacht haben und bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sein soll. Gegen eine Zahlung von 20.000 Euro bis zu 100.000 Euro würde das drohende Strafverfahren beendet. Oft rufen zunächst die angeblichen Kinder an und übergeben das Telefonat später an einen angeblichen Staatsanwalt. In den bisher bekannten sieben Fällen haben laut Polizei alle Angerufenen das Telefonat beendet und den Vorfall der Polizei gemeldet. Auch die eigene Familie könne helfen, wie zwei aktuelle Fälle aus Langwedel zeigen. Zwei Frauen (85 und 102 Jahre alt) wurden laut Polizei jetzt unabhängig voneinander von Betrügern angerufen. Diese gaben sich als Polizisten aus und berichteten den verängstigten Damen von angeblichen Einbrechern in der Nachbarschaft. Um zu verhindern, dass diese auch die Wertgegenstände der beiden Frauen stehlen, würden die vermeintlichen Polizisten die Wertgegenstände vorher abholen. Die angerufenen Frauen hatten dann aber Kontakt zu Familienangehörigen, die den Betrugsversuch durchschauten, die Übergabe von Wertgegenständen verhinderten und die Polizei alarmierten.