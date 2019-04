Gleich zwei tödliche Verkehrsunfälle haben sich am Osterwochenende im Landkreis Verden ereignet. Bereits am Freitagnachmittag war für eine 20-jährige Ottersbergerin jede Hilfe zu spät gekommen. Nach Angaben der Polizei war sie mit ihrem Motorrad gegen 16.55 Uhr in Posthausen auf der Rothlaker Straße aus Richtung Völkersen kommend unterwegs, als in der Linkskurve in Höhe der Einmündung Alte Posthauser Straße aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der der dortigen Schutzplanke kollidierte. Um die Motorradfahrerin mit dem Rettungshubschrauber in das Diakonieklinikum Rotenburg zu bringen, wurde die Landesstraße kurzfristig gesperrt. Im Krankenhaus verstarb sie infolge ihrer schweren inneren Verletzungen.

Ebenfalls im Klinikum Rotenburg verstarb tags darauf eine 76-jährige Frau aus Dörverden, nachdem sie gegen 14.50 Uhr von einem Auto in Dörverden angefahren worden war. Wie die Polizei berichtet, hatte die Seniorin, ihr Fahrrad schiebend, die Große Straße zwischen der Einmündung Bahnhofstraße und Rathaus überquert, als es zum ungleichen Zusammenstoß mit dem Wagen eines 70-jährigen Dörverdeners kam.