Die Sperrung der A1 in Richtung Bremen nach einem LKW-Unfall soll bis in den Nachmittag dauern. (Christian Butt)

Bei einem Folgeunfall auf der A1 ist am Dienstagmorgen ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Der Mann war nach ersten Erkenntnissen mit seinem Laster auf ein Stauende aufgefahren. Dabei schob er zwei weitere Lkw aufeinander. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle, ein weiterer Fahrer wurde verletzt. Es entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

Der Stau hatte sich nach einem Unfall auf der A1 zwischen Oyten und dem Bremer Kreuz gebildet. Dabei war am Morgen ein Lkw nach einem Reifenplatzer durch die Mittelleitplanke gefahren und auf der Gegenfahrbahn zum Liegen gekommen. Der 59 Jahre alte Fahrer wurde nicht verletzt. Am Lkw entstand ein Schaden von 30.000 Euro, der geladene Kalk verteilte sich auf der Fahrbahn.

Nach dem Auffahrunfall ist die A1 in Richtung Bremen ab Posthausen bis in den Nachmittag voll gesperrt. Die Fahrbahn in Richtung Bremen ist voraussichtlich bis in den Nachmittag gesperrt, in Richtung Hamburg ist nur eine der drei Spuren befahrbar. Der Verkehr staut sich ab Stuckenborstel auf mehreren Kilometern. Die Umleitung führt über die U26B und die U28 zum Bremer Kreuz.