Offenbar ist die Stadt Achim im Landkreis Verden derzeit führend, was das Bemühen angeht, nun möglichst schnell die erste politische Sitzung live im Internet übertragen zu können. Bereits nächste Woche, so ist es aus dem Rathaus zu hören, soll die dafür notwendige Kamera im Ratssaal installiert werden. Nun ist am Donnerstagabend in der von der Tagesordnung her unspektakulären Sitzung des Ausschusses für Sport und Kultur, in der die Mitglieder nur die noch nicht abgeschlossenen Bemühungen um eine neue Sportförderungsrichtlinie zur Kenntnis nehmen mussten, der zweite öffentliche Testlauf einer Videokonferenz erfolgt. Und wie schon bei der Premiere wurde deutlich, dass der Weg zu einer fehlerfreien Übertragung steinig ist.

Einfach nicht zu hören

Zeitweise hatten sich 17 Teilnehmer in der Videokonferenz zusammengefunden, knapp die Hälfte saß im Ratssaal (darunter ein Bürger und die Verwaltungsvertreter), die andere zu Hause. Rüdiger Dürr (CDU) leitete als Vorsitzender und Moderator die Runde und wollte zu Beginn eigentlich dem mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassenen Bürgermeister Rainer Ditzfeld das Wort vom heimischen Sofa aus gönnen, einzig: Er war nicht zu hören. Danach war der Ton dann mal asynchron, mal übersteuert und mal gab es Rückkopplungen.

Insbesondere SPD-Fraktionschef Herfried Meyer zeigte sich im Saal schnell genervt von den technischen Problemen. „Angesichts der schlechten Übertragung freue ich mich, dass wir heute keine Beschlüsse fassen müssen“, sagte er. Nur ein paar Minuten später drohte er sogar damit, abzubrechen und die Sitzung vorzeitig zu verlassen. Das jedoch hatte weniger mit den technischen Problemen zu tun als mit der inhaltlichen Vorstellung der Sportförderung, so wie die Stadtverwaltung die Aspekte präsentierte. Aber: Meyer blieb letztlich und konnte dabei zusehen, wie der städtische EDV-Leiter Holger Kruse ein ums andere Mal eingreifen und an den Laptops der Verwaltungsleute nachsteuern musste.

Der gesamte Ausschuss für Sport und Kultur erlebte dann wenigstens die allererste virtuelle Verpflichtung eines neuen Ausschussmitglieds in der Stadt Achim: Dürr hieß Helmut Lutz als neuen Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Achimer Sportvereine (AAS) fortan als beratendes Mitglied in dem Gremium willkommen. Und ebenfalls ein herzliches Willkommen erlebte Valentine Schirmer, die neue Leiterin der Achimer Stadtbibliothek, die sich aus den eigenen vier Wänden zugeschaltet hatte, um sich vorzustellen. Nachdem sie die ersten anderthalb Minuten nicht zu hören war, klappt das dann auch.

Sitzungen erstmal nur live

Die Verwaltung will die Probleme auswerten und weiter daran arbeiten, dass das von der FDP beantragte Streaming umgesetzt werden kann. Davor aber muss der Rat noch die Investition von rund 15 000 Euro (für die Kamera sowie die Erweiterungsoption für eine weitere Kamera) und die neue Hauptsatzung absegnen. Aus der geht hervor, dass jedes Rats- und Ausschussmitglied ohne Angabe von Gründen jederzeit verlangen dürfe, dass die Aufnahme seines Redebeitrags oder die Veröffentlichung der Aufnahme unterbleibt. Auch sollen die Aufnahmen lediglich als Livestream parallel zur Sitzung im Internet übertragen werden – danach stehen sie vorerst nicht als Video zur Verfügung.

„Rechtlich wäre das wohl kein Problem, aber aus Praktikabilitätsgründen verzichten wir erstmal darauf“, sagt Stadtjuristin Thea Mühe auf Nachfrage. Zunächst mal soll die Liveübertragung störungsfrei laufen, später sei der Service eines Videoabrufs denkbar. Als Beispiel führt sie die Stadt Braunschweig an, die Bürgern ein Online-Archiv bereitstellt, in dem sowohl die Tonspuren als auch die Videos der Ratssitzungen abrufbar sind.