Polizisten haben am Leichnam äußere Verletzungen gefunden (Symbolbild). (Björn Hake)

Am Mittwochabend ist ein 46-jähriger Bewohner der Sozialunterkunft „Birkenhaus“ an der Harburger Straße tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Da es laut Polizei von dem Mann seit längerer Zeit kein Lebenszeichen mehr gegeben hatte und er für den Putzdienst im Haus vorgesehen war, schaute der Hausmeister gegen 18.45 Uhr nach dem Bewohner. Er fand den 46-Jährigen leblos vor. Durch den hinzugerufenen Notarzt wurde der Tod des Aufgefundenen festgestellt. Beamte der Spezialisierten Tatortgruppe der Rotenburger Polizei entdeckten am Leichnam des Mannes äußere Verletzungen. Im Institut für Rechtsmedizin Hamburg soll jetzt geklärt werden, woran er verstorben ist und ob ein Fremdverschulden vorliegt.