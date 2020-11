Feuerwehrleute waren mit einem Boot auf der Wümme im Einsatz. (Nord-West-Media TV/dpa)

Nach Tod des vierjährigen Jungen, der am 5. November nur leblos aus der Wümme geborgen werden konnte, bittet die Staatsanwaltschaft Verden nun mögliche Zeugen, die am Donnerstag, 5. November, in der Zeit zwischen 18 und 19 Uhr im Bereich der Amtsbrücke in Rotenburg etwas Auffälliges beobachtet haben, sich an die Polizeiinspektion Rotenburg unter der Telefonnummer 0 42 61 / 94 70 zu wenden und dieser ihre Beobachtungen von jenem Abend zu schildern.

Mutter ist tatverdächtig

Die Staatsanwaltschaft Verden ermittelt, wie sie am Donnerstag mitgeteilt hat, im Zusammenhang mit dem Tod des Jungen gegen die 40-jährige Mutter des Kindes wegen des Verdachts des Totschlags. Sie sei weiterhin einstweilig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Ermittlungen dauern an, weitere Einzelheiten könne die Staatsanwaltschaft nicht nennen.