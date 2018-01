40 Jahre hat Erich Biesewig die Fleischerei in dritter Generation geleitet. (Björn Hake)

Das große Entrümpeln und Ausmisten hat begonnen: Nachdem die Fleischerei Biesewig am vergangenen Freitag zum letzten Mal die Türen für Kundschaft geöffnet hatte, wurde keine Zeit verloren. So herrschte am Montag im und um den Laden geschäftiges Treiben. Erich Biesewig und seine Mitarbeiter haben in diesen Tagen nach der Geschäftsaufgabe noch alle Hände voll zu tun. Doch der Lohn dafür ist in Sicht. Denn wenn die Arbeiten erledigt sind, lädt Biesewig noch zu einem Kurzurlaub auf Fuerteventura ein, bevor sich zum Monatsende die Wege trennen. Seine Mitarbeiter treten alle neue Stellen an und der Chef selbst, im Februar 74 Jahre alt werdend, darf endlich seinen Ruhestand begehen.

„Mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, wie er selbst sagt. Aber irgendwann sei die Arbeitszeit auch einfach mal vorbei. Exakt 40 Jahre hat er die Fleischerei mit viel Herzblut geleitet. Eröffnet worden war sie bereits 1905 von seinem Großvater Hinrich Biesewig, später hatte dessen Sohn Dietrich den Laden übernommen. Mehr als 110 Jahre hat die Familie die Menschen in Oyten und der Umgebung mit Fleischereiwaren versorgt.

Die Schließung kam nun aber keineswegs überraschend, wie Erich Biesewig erzählt. Eigentlich habe er mal vorgehabt, mit 70 aufzuhören, aber dann doch noch ein paar Mal verlängert. „Die 75 wollte ich aber auf keinen Fall überschreiten. Auch wenn mir der Beruf noch immer Spaß macht“, wie er betont haben will. Dass sein Ruhestand auch gleichbedeutend mit dem Ende der Fleischerei ist, habe sich bereits früh abgezeichnet. „Wir haben auch gar nicht mehr gesucht“, erklärt er, dass keine für ihn akzeptable Nachfolgeregelung in Sicht gewesen sei.

Verlagerung der Kundschaft

Ohnehin werde es durch das veränderte Einkaufsverhalten der Menschen für die kleinen Geschäfte nicht leichter, profitabel zu sein. Nicht umsonst habe Biesewig frühzeitig auf diese Entwicklung reagiert und zusätzlich zur Fleischerei einen Catering- und Partyservice angeboten. „Dadurch haben wir im Grunde mehr Kunden als früher gehabt, aber halt verlagert“, erzählt der 73-Jährige. Früher seien die Kunden zur Ware gekommen, zuletzt immer mehr die Ware zum Kunden. Dadurch konnten natürlich auch ganz neue Kundenstämme erschlossen werden. Zuletzt habe man mit dem Cateringservice fünf Landkreise betreut. „Ein Riesengebiet“, betont Biesewig. Die Spitzenzeiten beim Ladengeschäft seien hingegen in den 1980er-Jahren gewesen, wo es jedes Jahr große Umsatzzuwächse gegeben habe. Bis zu 25 Menschen hat er damals beschäftigt, davon sechs Auszubildende. Dann seien jedoch auch in Oyten immer mehr die Supermärkte aufgekommen.

Mit der Schließung der Fleischerei wird auch das von seinem Großvater 1905 erbaute Gebäude aus dem Oytener Ortsbild verschwinden. Eines, mit dem Biesewig unzählige Erinnerungen verbindet, schließlich ist er dort aufgewachsen. Also warum das abreißen, was er selbst als „Teil seines Lebens“ betrachtet? Im Kopf hätte er einen Verkauf schlichtweg nicht verkraftet – sehen zu müssen, was jemand anderes daraus macht. „Wenn ich es selbst abreiße, macht es mir nichts aus“, sagt das Oytener Urgestein, das auch schon genaue Pläne für die Nachnutzung der Fläche hat.

Gebaut werden soll ein Gebäude mit zehn Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten. Welches Gewerbe einzieht, stehe noch nicht fest, „aber sicherlich kein Einzelhandel“. Aktuell wird noch auf die Baugenehmigung gewartet, aber dann soll es auch recht zügig losgehen. Zu tun hat Biesewig also auch nach dem Ende seiner Fleischerei genug. „Der Bau wird mich in jedem Fall beschäftigen.“ Außerdem wolle er Kollegen, denen er seine großen Catering-Aufträge übergeben hat, noch ein Jahr für einen reibungslosen Übergang begleiten. Und ansonsten werde es auch darum gehen, „sich erst einmal an das neue Leben zu gewöhnen“. Mit seinen Enkeln wolle er jetzt auf jeden Fall mehr Zeit verbringen: „Endlich richtig Opa sein eben.“