Auch in diesem Jahr wird es auf dem Bibliotheksplatz wieder zahlreiche Stände aus verschiedenen Weinregionen Deutschlands geben. (Björn Hake)

Achim. Die zehn Jahre hat Helmut Hornig im vergangenen Jahr noch vollgemacht. Doch nun soll Schluss sein. Das elfte Achimer Weinfest wird er nicht mehr mit organisieren – zumindest nicht an vorderster Front. Die Hauptverantwortung liegt nun bei seiner Mitstreiterin Silke Struckmeyer. "Ehrenamtlich und im Hintergrund will ich die Vorbereitung aber weiterhin mit unterstützen", sagt Hornig. Nur als Veranstalter trete er offiziell eben nicht mehr auf. "Irgendwann ist es einfach Zeit, loszulassen – auch aus Altersgründen."

So ganz loslassen kann und will er aber eben doch nicht und so haben er und Struckmeyer auch in das diesjährige Achimer Weinfest wieder viel Herzblut gesteckt. Stattfinden soll es vom 24. bis zum 26. August, wie gewohnt auf dem Achimer Bibliotheksplatz. Die Location hat die Organisatoren in diesem Jahr allerdings vor einige Herausforderungen gestellt, denn seit einiger Zeit steht vor der Alten Feuerwache ein neues Spielgerät für Kinder, im Gang zur Marktpassage wurden zudem neue Bänke aufgestellt. Alles Platz, der ursprünglich für die Winzer- und Essensstände eingeplant wurde. "Wir müssen nun um jeden Meter kämpfen, um alles unterbringen zu können", sagt Hornig. Die Bühne soll daher zwischen der Alten Feuerwache und dem Rathaus ihren Platz finden, die Stände mussten die Organisatoren limitieren. Der spezielle Charakter des Weinfestes sei es schließlich, dass man ein kleines Budendorf habe.

"Ursprünglich war die Idee, dass man Bänke und Spielgeräte als mobile Variante installiert, die bei Festen verschoben werden können", sagt Struckmeyer. "Dass das nun nicht der Fall ist, ist für uns natürlich ärgerlich." Dennoch wollen die Organisatoren versuchen, weiterhin zwischen acht und zehn Stände unterzubringen. Ein Großteil davon sind Winzer, die schon vom ersten Weinfest an mit dabei waren. Sie präsentieren wieder mehr als Hundert verschiedene deutsche und europäische Weine, Winzersekte und Traubensäfte.

Das Achimer Weinfest habe sich in den vergangenen Jahren auch über die Landkreisgrenzen einen Namen gemacht, weshalb die Winzer und Weinhändler jedes Jahr gerne wiederkommen würden. "Beim Deutschen Weininstitut gelten wir als schönstes Weinfest im Norden", sagt Struckmeyer stolz. Und weil sich das Konzept bisher so gut bewährt hat, setzt sie auch in diesem Jahr wieder auf den mittlerweile schon traditionellen Ablauf.

So wird am Freitag, 24. August, auch das elfte Achimer Weinfest um 18.30 Uhr vom Bürgermeister Rainer Ditzfeld eröffnet. Unterstützung bekommt er von der Deutschen Weinprinzessin Laura Lahm. Musikalisch begleitet wird das Ganze von den Jagdbläsern Allerort. Abends wird dann Livemusik von dem Duo "Me and the devil" gespielt. Am Sonnabend, 25. August, können zwischen 11.30 und 15.30 Uhr die Weine der unterschiedlichen Winzer probiert werden. Danach spielen zunächst die Wiestetaler Blas- und Tanzmusik und der Oytener Shantychor, bevor dann ab 20 Uhr der "Haus-DJ" des Weinfestes DJ Darco übernimmt. Er läutet am Sonntag, 26. August, auch ab 13 Uhr den gemütlichen Ausklang des Weinfestes ein.

"Erstmals wollen wir in diesem Jahr am Rande des Weinfestes noch einen kleinen Kunsthandwerkermarkt organisieren", berichtet Hornig. Dazu sind die Organisatoren noch auf der Suche nach professionellen Kunsthandwerkern oder Hobby-Künstlern, die dort ihre Arbeiten ausstellen wollen. "Es wäre schön, wenn wir zwischen acht und zehn Stände zusammenkriegen", hofft Helmut Hornig. Interessierte können sich bei ihm unter 01 71 / 1 95 46 29 für einen Stand anmelden.