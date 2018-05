Die Jugendjury Achim hat jetzt ein Musikvideo gedreht. (Björn Hake)

Achim. Das halbe Jahr 2018 ist schon fast vorbei und noch immer hat die Jugendjury Achim keinen Antrag von Jugendlichen auf finanzielle Unterstützung für ein Projekt bekommen. Dabei darf die Jugendjury, die aus zehn Achimern zwischen zwölf und 18 Jahren besteht und von Gesa Kaemena von der Stadtverwaltung betreut wird, bis zu 500 Euro pro Projekt vergeben. Die Voraussetzungen dafür sind, dass die Antragsteller ebenfalls in dieser Altersspanne sind, sie mindestens eine fünfköpfige Gruppe bilden und die meisten Mitglieder dieser Gruppe aus Achim kommen müssen. Dabei geht es mehr um die Umsetzung einer Idee als um den Erfolg selbiger.

Um nun dafür zu werben, Anträge an die Jugendjury zu stellen, hat sie sich ihren eigenen Antrag bewilligt, um mit dem Geld ein Musikvideo zu drehen. Die Jurymitglieder sind Darsteller, Texter, Produzenten, Cutter und Sänger zugleich und fordern im Video „Träumt nicht euer Leben“ dazu auf, aktiv zu werden. Bei Youtube ist das etwa zweiminütige Video, das in Zusammenarbeit mit dem Achimer Filmemacher Ronald Wedekind entstanden ist, unter diesem Begriff zu finden. Wer Fragen an die und zur Jugendjury hat, kann sich per E-Mail unter jugendjury@stadt.achim.de an sie wenden.