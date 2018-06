Erst fuhr der Traktor gegen die Hauswand, dann kippte er um. (POLIZEI)

Hellwege. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Bremer Damm ist am Mittwochabend ein 62-jähriger Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitgeteilt hat, war der Hellweger gegen 19 Uhr mit einem Traktor und zwei Anhängern unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache fuhr die Zugmaschine mit den Rädern gegen den Bordstein, geriet dadurch ins Schleudern und kam anschließend nach rechts von der Farbahn ab. Dort prallte der Traktor gegen eine Hauswand und kippte auf die linke Seite. Der 62-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Die Polizei geht von einem Schaden von über 20 000 Euro aus.