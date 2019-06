Mehrere Meter tief stürzte der Traktor in die Tiefe. (Feuerwehr Langwedel)

Beim Heuschwaden ist am Mittwochmorgen am Weserhang in Hagen-Grinden ein 69-jähriger Landwirt aus dem Flecken Langwedel verunglückt. Nach Angaben der Polizei geriet er beim Befahren einer Wiese zu dicht an den Weserhang und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Dem 69-Jährigen gelang es zwar, noch vom Traktor, der sich während des Falls mehrfach überschlug, zu springen, er erlitt beim Sturz trotzdem so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Erste Meldungen, der Fahrer sei unter seinem umgestürzten Traktor eingeklemmt, bestätigten sich zum Glück nicht. Dennoch wurde neben Polizei und Rettungsdienst vorsichtshalber auch die Freiwillige Feuerwehr Daverden zur Unglücksstelle beordert, heißt es von den Beamten. Hydraulische Rettungsgeräte seien jedoch nicht zum Einsatz gekommen.