Sottrum/Langwedel. Sechs Streckenabschnitte, fünf Landkreise sowie 85 Kommunen: Für den Übertragungsnetzbetreiber Tennet ist der Ersatzneubau der Stromleitungstrasse von Stade nach Landesbergen, der auch die Menschen in der Samtgemeinde Sottrum und im Landkreis Verden berührt, ein Mammutprojekt. Erklärtes Ziel des Unternehmens ist es, die Kapazität der bestehenden 220-kV-Leitung auf 380 Kilovolt zu erweitern. Da Tausende Menschen in dem insgesamt 1500 Quadratkilometer großen Betrachtungsraum von dem Leitungsbauprojekt direkt betroffen sind, hat Tennet schon weit vor der geplanten Fertigstellung der neuen Leitung frühzeitig eine Aufklärungskampagne gestartet. Im Gasthof Prüser in Hellwege und im Saal des Gasthauses Klenke in Langwedel konnten sich Bürger aus den Landkreisen Rotenburg und Verden in diesen Tagen über den aktuellen Planungsstand informieren und die Tennet-Mitarbeiter mit ihren Fragen löchern.

Der Plan steht: Bis 2023 soll das Großprojekt für den Konzern, ein Tochterunternehmen des niederländischen Finanzministeriums, endgültig abgeschlossen sein und die Menschen – zumeist oberirdisch und durch höhere Masten – über die neue Leitung effizienter mit Strom versorgt werden. Mittendrin im Planungsgebiet befindet sich der Trassenabschnitt vier, der von Sottrum nach Verden führt und auch die Gemeinden Hellwege, Langwedel und Blender tangiert. Daher hatte Tennet mit einem Team von Umweltplanern, Erdkabel-Experten und Abschnittsplanern in diesen Tagen auch intensiv den Dialog mit den Bürgern aus diesen Gebieten gesucht. Die neue Stromleitung soll die bestehende 220-kV-Leitung ersetzen und die Kapazität für die Übertragung von Strom in Norddeutschland erhöhen.

"Die Trasse funktioniert"

Weil mit dem jüngst erfolgten Abschluss des Raumordnungsverfahrens durch das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) Lüneburg jetzt eine weitere Hürde für eine neue 380-kV-Höchstspannungsfreileitung zwischen Dollern (Landkreis Stade) und Landesbergen (Landkreis Nienburg/Weser) genommen worden ist, zeigte sich auch Stefano Panebianco vom ArL bei den Info-Märkten präsent. "Wir sind dem Antragsteller in weiten Teilen gefolgt, die Trasse funktioniert", sagte Panebianco mit Blick auf die Zusammenarbeit mit Tennet, ergänzte aber auch: "Es sind noch Hausaufgaben zu erledigen und einige Fragen zu lösen."

Eine "große Hausaufgabe" ist laut Tennet-Mitarbeiter Thomas Sälzer die Prüfung, ob die kostspielige und notwendige Erdverkabelung zwischen Sottrum und Hassendorf möglich und raumverträglich ist. Denn Aufgabe des Raumordnungsverfahrens war auch die Überprüfung der Raum- und Umweltverträglichkeit der von Tennet eingereichten Trassen- und Standortalternativen. „In Reaktion auf die Beteiligungsverfahren konnte der Trassenverlauf an verschiedenen Stellen noch optimiert werden“, erklärte Stefano Panebianco. Zu den Herausforderungen, vor denen Tennet als Vorhabenträger im Zuge der Erdverkabelung steht, ist der Ab- und Wiederaufbau einer bereits existierenden Fotovoltaikanlage. Aber auch den Belangen des Natur-, Tier und Umweltschutzes müsse Rechnung getragen werden.

Für die Bürger zeichnen sich laut Thomas Sälzer durch die Optimierungen im Verlauf der bisherigen Streckenführung der 220-kV-Leitung erhebliche Entlastungen ab. So soll ein Großteil des Ersatzneubaus nach aktueller Planung im bisherigen Korridor der Bestandsleitung erfolgen. In der Umgebung von Ortschaften und Siedlungen haben die Planer neue Streckenführungen gefunden, um die Abstände zu den Wohnbereichen zu vergrößern. Insgesamt sollen 89 der 150 Kilometer langen Stromleitung entlang schon existierender Leitungen gebaut und damit gebündelt werden. Gelungen sei dies auch durch die aktive Mitarbeit der Bürger, lobte Sälzer. Insgesamt wurden für die rund 150 Kilometer lange Strecke Varianten mit einer Gesamtlänge von 530 Kilometern sowie vier Suchräume für ein neu zu bauendes Umspannwerk (380 Kilowatt) überprüft und abgewogen. Wichtiges Kriterium im Trassenfindungsprozess sei für Tennet die Einhaltung der Abstände zu Wohngebäuden.

Zu größeren Entlastungen soll es im Zuge des Trassenbaus auch für Anwohner im Landkreis Verden kommen. Stefano Panebianco erklärte, dass sich die Bürger im Einzugsgebiet der Streckenlinie vornehmlich Sorgen um ihre Gesundheit durch elektromagnetische Strahlung sowie um einen möglichen Wertverlust ihrer Immobilien machten. Man liege mit der Strahlung jedoch sehr weit unter den Werten der Bundesimmissionsschutzverordnung, beruhigte er. Landrat Peter Bohlmann äußerte sich ebenfalls zuversichtlich: "Für die Bürger im Landkreis Verden bedeutet der neue Trassenverlauf eine Verbesserung, da die neue Trasse weitestgehend in Parallellage zu einer bestehenden 380-kV-Leitung verläuft und die alte 220-kV-Leitung im Bereich Posthausen-Cluvenhagen-Blender abgebaut wird."

Tennet plant nunmehr, in diesem Jahr für den ersten Trassenabschnitt drei – von Elsdorf nach Sottrum – das Planfeststellungsverfahren einzuleiten. Dies sieht erneut Beteiligungsmöglichkeiten für Kommunen, Behörden, Verbände und Öffentlichkeit vor.