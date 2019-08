Der Autotransporter steht im Vollbrand. (Björn Hake)

Zu einem brennenden Autotransporter wurde die Feuerwehr Langwedel am Donnerstagmittag gerufen. Da das Fahrzeug auf der Autobahn 27 in Höhe der Rastanlage Goldbach stand, kam es zu starken Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Hannover. Die Sperrung in die entgegengesetzte Richtung konnte nach einer halben Stunde aufgelöst werden.

Mit acht geladenen Neuwagen an Bord war der Fahrzeugtransporter vom Bremer Kreuz aus in Fahrtrichtung Verden unterwegs. Im Bereich der Baustelle bemerkte der Fahrer ein Problem und versuchte die Rastanlage Langwedel zu erreichen. Jedoch musste der Mann seinen Lastwagen an der Ausfahrt Langwedel abstellen. Mit einem Feuerlöscher unternahm er erste Löschversuche, jedoch breiteten sich die Flammen zu rasant aus.

Anfangs bekämpften die Feuerwehrleute die Flammen mit Wasser. (Christian Butt)

Gegen 13.45 Uhr wählten Augenzeugen den Notruf. Bereits bei der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte tiefschwarzen Qualm aufsteigen sehen.

Anfangs bekämpften die Feuerwehrleute die Flammen mit Wasser. Um den Stahl abzukühlen und letzte Glutnester zu ersticken setzten die Feuerwehrleute später Schaum ein.

Die Hitze war so stark, dass die Böschung Feuer fing. Ein Landwirt unterstützte die Feuerwehrleute, indem er mit einem mit Wasser befüllten Güllefass zur Einsatzstelle eilte und den Bereich wässerte.

Da es an der Autobahn keine Hydranten gibt, mussten die Feuerwehrleute mit ihren Tanklöschfahrzeugen einen Pendelverkehr einrichten.

Aufgrund der starken Qualmentwicklung sperrte die Autobahnpolizei den Verkehr für beide Fahrtrichtungen. Nach einer halben Stunde konnten die Fahrzeuge in Richtung Bremen wieder rollen. Die wartenden Autofahrer in der Gegenrichtung mussten bis 15.30 Uhr warten, bis sie die Einsatzstelle passieren durften. Die Umleitungsstrecken zwischen Achim und Verden waren schnell überlastet.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Fahrtrichtung Bremen/Cuxhaven auf der A27 konnte wieder freigegeben werden. Dort herrscht aber weiterhin eine Sichtbehinderung durch die Rauchentwicklung bei dem #Autotransporterbrand! Fahrt also in Höhe der Rastanlage Goldbach besonders vorsichtig. #Verkehrsupdate

*ib — Polizei Verden/Osterholz (@Polizei_VER_OHZ) August 1, 2019

+++ Der Artikel wurde um 15:44 Uhr aktualisiert +++