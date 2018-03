Einen Durchstich von der Uesener Feldstraße (über die Max-Naumann-Straße) zur Leipziger Straße hat die CDU nun beantragt. Sie soll als Ost-West-Verbindung übers Uesener Feld parallel zur Autobahn 27 die Verkehrssituation entlasten. (Björn Hake)

Über diese Idee wurde bereits vor vielen Jahren in Achim gestritten, genauer: im Jahr 2005. Nun ist sie wieder auf dem politischen Tableau. Volker Wrede hat für die CDU-Ratsfraktion beantragt, eine Straße samt Geh- und Radweg als Verbindung der Max-Naumann-Straße und der Leipziger Straße quer durchs Gewerbegebiet Uesener Feld zu bauen. Mit dieser Ost-West-Verbindung wollen die Christdemokraten den innerstädtischen Verkehr besser entlasten und ebenso die Uesener Bürger vor einer Mehrbelastung durch eine mögliche Amazon-Ansiedlung schützen. Doch einiges ist anders als vor 13 Jahren: Mittlerweile heißt das Gewerbegebiet nicht mehr Hassel-Ost und mittlerweile ist die CDU der Initiator, während sie damals noch strikt gegen diese Verbindung war. Befürworter waren damals die SPD und die WGA, während die Grünen gegen den Durchstich waren.

Nun wird es spannend zu sehen sein, wie sich die Fraktionen mit dem Wissen um Amazon und die erwarteten Verkehrsmengen positionieren, wenn der CDU-Antrag in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am Dienstag, 17. April, ab 17 Uhr im Rathaus behandelt werden soll. Die CDU sieht in ihrem Vorschlag "eine wichtige Alternative, die die Gesamtverkehrsströme besser verteilt". Die Verbindung biete eine direkte ÖPNV-Anbindung zwischen dem Achimer Bahnhof und dem Gewerbegebiet für Arbeitnehmer, eine kurze Feuerwehranfahrt zum Uesener Feld, eine Ausweichstrecke bei Sperrung der "innerstädtischen Verkehrsachse" Verdener Straße - Obernstraße - Am Schmiedeberg - Bremer Straße sowie eine Entlastung des Verkehrs am Autobahnanschluss Achim-Ost. Bedenken, dass die neue Trasse, die über die Max-Naumann-Straße an die Landesstraße 156 (Uesener Feldstraße) anschließen würde, Kinder, Jugendliche und Senioren gefährdet – weil sie an diversen Einrichtungen wie dem Freibad, dem TSV-Sportgelände oder dem Seniorenzentrum vorbeiführe – weist die CDU zurück. Denn: "Auch die bestehende innerstädtische Verkehrsachse führt am Sportgelände Lahof, dem Seniorenheim, an Gaststätten und Geschäften vorbei."

Die Achimer SPD, die damals Verfechter der Trasse war, wird den Antrag in der Fraktion noch besprechen, deren Vorsitzender Herfried Meyer hat allerdings auf Nachfrage seine persönliche Haltung dargestellt: "Bei aller Leidenschaft, die wir früher mit einer anderen Entwicklungsperspektive fürs gesamte Gelände hatten, muss ich heute sagen, dass die Zeit dafür vorbei ist." Der Rat habe nach der damaligen Diskussion letztlich einen Bebauungsplan aufgestellt, die Max-Naumann-Straße sei nun da, die Kanäle liegen, ebenso die Stromversorgung. Meyer hält das Verkehrsgutachten für schlüssig und glaubt daher nicht, "dass es heute sinnvoll ist, diese Diskussion loszutreten" und neu zu planen. Für wichtiger erachtet er es, dass der bestehende Feldweg von der Potsdamer Straße zur Max-Naumann-Straße zum Radweg ertüchtigt wird. Damit könnte für die Beschäftigten im Gewerbegebiet Achim-Ost eine Verbindung zur geplanten Mobilitätsstation am Achimer Bahnhof geschaffen werden.

Für die von der CDU beantragte Trasse müsste der Bebauungsplan verändert werden, es bräuchte ein Bauleitverfahren. Die Stadtverwaltung geht in ihrer kurzen Einschätzung von hohen Kosten aus, die auf die Stadt zukämen.