Der Verkehr, der durch ein neues Gewerbegebiet hinzukommt, verlagert sich laut Verkehrsgutachten größtenteils auf die Autobahn. (STRANGMANN)

Achim. Über ein Jahr ist es her, dass die Planungen für das Großprojekt Achim-West in einer Ausschusssitzung besprochen wurden. Am Dienstagabend sollte sich das ändern, auch wenn der bisherige Fortschritt nicht den Vorstellungen der Verwaltung entspricht. "Wir wollten zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich die endgültige Trassenentscheidung zur Beschlussfassung vorlegen", sagte der Erste Stadtrat Bernd Kettenburg. Was dann folgte, war jedoch mitnichten eine Beschlussfassung. Nach wie vor gibt es drei verschiedene Trassenvarianten und noch keine Festlegung auf eine.

Zehn Fachplaner und Gutachter würden aktuell an dem Projekt arbeiten. "Für eine endgültige Entscheidung benötigen wir das Lärmgutachten", erklärte Kettenburg. Dieses liege allerdings aktuell noch nicht vor. Und auch das Verkehrsgutachten befindet sich erst in den letzten Zügen. Dieses sei jedoch Voraussetzung für das Lärmgutachten. "Die Grundlagendaten, die benötigt wurden, wurden erst mit mehrmonatiger Pause zur Verfügung gestellt." Doch nun sei das Verkehrsgutachten fast fertig und damit könnten auch die anderen Schritte folgen. Aktuell rechnet die Verwaltung daher mit einer Trassenentscheidung im August.

Einen Vorgeschmack auf die Ergebnisse des Verkehrsgutachtens gab dann auch Ralf Losert vom beauftragten Planungsbüro PGT. Demnach könnte durch Achim-West insbesondere ein Teil der Stadt Vorteile haben. "Die Gewinner sind im westlichen Bereich. Hier wird es durch die neue Anschlussstelle eine spürbare Verkehrsentlastung geben", erklärte Losert. Das gelte für die Anfangszeit, in der das Gewerbegebiet noch nicht voll ausgelastet ist, ebenso wie bei einer kompletten Auslastung. Bei Letzterer wurde in dem Gutachten mit 4000 Arbeitsplätzen und 9000 zusätzlichen Fahrzeugen gerechnet.

Westen profitiert am meisten

So erwarte man in diesem Fall auf der Uphuser Heerstraße laut Gutachten beispielsweise dann 8700 statt 14 300 Fahrzeuge pro Tag, an der südlichen Tahlenhorststraße reduziere sich der Verkehr von 17 000 Fahrzeugen auf 13 700. Am Schmiedeberg – also im östlichen Teil – gehe man indes von einem Zuwachs von lediglich 700 Fahrzeugen pro Tag aus. Den größten Zuwachs erwartet das Planungsbüro an der Bremer Straße mit einem Anstieg um 2200 Fahrzeuge auf dann 12 700 Fahrzeuge pro Tag. Eine Belastung bis zu 12 000 Fahrzeugen pro Tag sei für städtische Straßen allerdings kein Problem, so der Gutachter.

"Der Vorteil des Gewerbegebietes ist in jedem Fall, dass der dadurch entstehende Neuverkehr nicht in das städtische Netz gedrückt wird", prophezeite Losert. "Die Autobahn fängt einen großen Anteil ab." Im Achimer Stadtgebiet gebe es daher größtenteils Entlastungen oder Stagnationen bei der Verkehrsentwicklung. Überzeugt waren dennoch nicht alle Anwesenden von den Ergebnissen. "Ich hätte mit einer größeren Entlastung für Uphusen gerechnet", sagte Peter Bartram (Grüne). Anders sah das hingegen die Verwaltung. "Ich muss zugeben, dass ich positiv überrascht bin von dem Ergebnis", sagte Kettenburg. Eine solche Einschätzung sei jedoch immer auch eine Frage der Erwartungen. "Wir müssen einfach sehen, dass es einen Perspektivwechsel der Politik gegeben hat", sagte Hans Jakob Baum (FDP). "Anfangs war Achim-West ein Projekt, das Uphusen verkehrlich entlasten sollte, jetzt geht es um ein Gewerbegebiet, das die Stadt nicht mehr belasten soll."

Eine Beschlussempfehlung konnten die Mitglieder des Planungsausschusses dann letztlich am Dienstagabend aber trotz aller Verzögerungen doch fassen. Bei einer Enthaltung stimmten die Politiker mehrheitlich dafür, dass die Verwaltung mit Bremen über ein verbindliches Kooperationsmodell zur Beteiligung Bremens am Infrastrukturprojekt inklusive der gewerblichen Entwicklung und Vermarktung verhandelt. Noch steht nämlich nicht fest, in welcher Höhe sich Bremen an dem Projekt beteiligen wird.

Bis September soll dann dem Rat ein solches Modell zur Beschlussfassung vorgelegt werden. "Unser Ziel ist es in jedem Fall, den Vertrag bis Herbst unter Dach und Fach zu haben", sagte Kettenburg. Dann beginnt in Bremen nämlich der Wahlkampf für die im Frühjahr 2019 anstehende Bürgerschaftswahl. "Und Achim-West soll im besten Fall nicht zum Diskussionsthema im Wahlkampf werden", sagte Kettenburg.