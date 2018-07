Gemeinsam mit einigen Jugendlichen hat Diakon Joachim Bruns in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal einen Poetry Slam organisiert. Erstmals findet er jedoch in Baden statt. (Björn Hake)

Eine jährliche Open-Air-Veranstaltung am Erbhof in Thedinghausen: Das ist für die evangelische Jugend im Kirchenkreis Verden mittlerweile schon zur Tradition geworden. Doch diese Tradition wird in diesem Jahr ein wenig auf den Kopf gestellt. Zumindest was den Veranstaltungsort angeht. Denn statt in Thedinghausen kommen die Jugendlichen am Freitag, 10. August, dieses Mal nach Baden. Genauer gesagt in den Dürings Park. Hier soll ein Poetry-Slam unter freiem Himmel stattfinden.

„Wir haben solch eine Veranstaltung bereits einmal in Thedinghausen organisiert“, sagt Diakon Joachim Bruns. Mit „wir“ meint er sich selbst und rund 20 Jugendliche des Jugendkonvents. Die Veranstaltung sei bei allen Beteiligten sehr gut angekommen. „Damals waren rund 120 Besucher da“, erinnert sich Bruns. Problematisch sei jedoch der Austragungsort gewesen. „Der Erbhof ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht so gut zu erreichen und somit war die Anreise insbesondere für die jungen Besucher etwas schwierig“, erklärt Bruns das Problem. Also machte man sich auf die Suche nach einer besseren Location. Fündig wurden sie nun im Dürings Park. „Den Jugendlichen war es wichtig, mit der Veranstaltung nicht direkt in die Städte zu gehen, weil dort ohnehin immer etwas los ist“, sagt Bruns. Auf dem Land sei das anders.

Während bei den Veranstaltungen in den vergangenen Jahren stets hauptsächlich auf die Hilfe von externen Bands oder professionellen Slam-Poeten gesetzt wurde, wollen die Jugendlichen in diesem Jahr mehr auf ihre Eigeninitiative setzen. „Das hat zur Folge, dass wir auch keinen Eintritt nehmen müssen, sondern alles aus eigenen Bordmitteln stemmen können“, sagt der Diakon. Einige der Jugendlichen aus dem Jugendkonvent werden mit eigenen Texten durch das Programm des Abends führen.

Den eigentlichen Wettbewerb tragen dann allerdings vier externe Slam-Poeten aus. „Mit Sarah Nass, Sarah Lau, Jann Wattjes und Jakob Hendrik Rühl konnten wir vier junge Leute gewinnen, die selbst schon etwas Erfahrung auf dem Gebiet haben“, erklärt Bruns. Darüber hinaus wird auch die lokale Band „Nervous Fingers“ spielen, die aus der Jugendarbeit des Kirchenkreises entstanden ist. „Die Teilnehmer bekommen alle kein Honorar, sondern machen es einfach, weil sie Spaß an der Sache haben“, freut sich Bruns.

Wie bei einem Poetry-Slam üblich präsentieren die Wortakrobaten selbst geschriebene Texte. „Von hart bis zart, von lustig bis traurig wird alles dabei sein“, verspricht der Organisator. Die Zuschauer können dann abstimmen, welcher Vortrag ihnen am besten gefallen hat. Thematisch seien die Vorträge keinesfalls gebunden – das gelte für die Profis ebenso wie für die außer Konkurrenz laufenden Beiträge aus den eigenen Reihen. „Es kann natürlich sein, dass der ein oder andere sich mit Glaubensfragen auseinandersetzt“, vermutet Bruns. „Wichtig ist mir eher, dass es Themen sind, die sie bewegen. Denn nur dann wird es auch wirklich authentisch.“

Da bei den vergangenen Veranstaltungen häufig nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene vor Ort waren, stelle man sich auch in Baden auf ein breit gefächertes Publikum ein. „Ich rechne schon damit, dass mehr als Hundert Besucher kommen werden“, prophezeit Bruns.



Der Poetry-Slam in Dürings Park beginnt am Freitag, 10. August, um 19.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Badener Kirche verlegt.