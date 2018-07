Symbolbild (Björn Hake)

Achim. Zwei unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag eine Seniorin in ihrer Wohnung an der Schwalbenstraße bestohlen. Zwischen 14 und 15 Uhr gaben sich die Täter nach Angaben der Polizei als Handwerker aus und betraten daraufhin die Wohnung der Frau. Den Dieben gelang es zunächst unbemerkt, das Portemonnaie samt Bargeld und Papiere der Bewohnerin zu stehlen. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung. Von den Tätern liegt eine vage Beschreibung vor. Demnach waren beide Diebe korpulent. Ein Täter war etwa 1,85 Meter groß und Ende 40 Jahre alt. Er trug weiße Arbeitsbekleidung und eine Cappy. Bei seinem etwa gleichgroßen Komplizen war auffällig, dass diesem mehrere Zähne fehlten. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeikommissariat Achim unter der Telefonnummer 0 42 02 / 99 60 entgegen.