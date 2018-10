Achim

Trickdiebstahl im Restaurant

Kai Purschke

Achim. In einem Fast-Food-Restaurant an der Margarete-Steiff-Allee in Achim wurde laut Polizei am Montagnachmittag ein 22-Jähriger Opfer eines Trickdiebstahls. Der junge Mann hatte sein Smartphone auf dem Tisch abgelegt, als ihn plötzlich ein unbekannter Täter um Kleingeld bat.