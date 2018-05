Der Landtagsabgeordnete Axel Miesner (Mitte) hatten den Niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers (links) zur afa gebeten, wo er von Bürgermeister Rainer Ditzfeld begrüßt wurde. (Björn Hake)

Achim. Das Bremer Kreuz. Da verbringt Reinhold Hilbers ab und an viel Zeit. Was nicht gut ist, denn Zeit ist Geld und Hilbers (CDU) ist der Finanzminister des Landes Niedersachsen. Am Sonnabend konnte er sich im schwarzen Dienstwagen dann wieder unfreiwillig und in aller Ruhe die Gegend am Bremer Kreuz anschauen – und erreichte aufgrund der dortigen Baustellensituation die Achimer Fachausstellung erst mit einer halben Stunde Verspätung. Vor rund hundert Zuhörern beim Schaustellerfrühstück im Festzelt erzählte er dann, dass er gerne nach Achim gekommen sei, dies letztlich aber der Hartnäckigkeit Axel Miesners geschuldet ist. Der CDU-Landtagsabgeordnete habe sich nicht abwimmeln lassen und könnte nach Einschätzung Hilbers' "selbst dem Heiligen Vater ein Doppelbett verkaufen".

Dass die afa von der Unternehmergemeinschaft ehrenamtlich auf die Beine gestellt wird, das nötigte dem Minister Respekt ab. "Denn das kommt alles nicht von selbst", sagte er und leitete über zur Bedeutung des Mittelstandes fürs Land. Die Unternehmen könnten sich auf einer solchen Fachmesse präsentieren und den persönlichen Umgang pflegen. "Der ist durch nichts zu ersetzen", glaubt Hilbers. Und wenn es der mittelständischen Wirtschaft gut gehe, gehe es auch Achim gut. Wie berichtet, machen die jährlichen Gewerbesteuereinnahmen der Stadt ein Drittel ihres Jahresetats aus.

72 Prozent der Menschen in Niedersachsen seien im Mittelstand beschäftigt, 77 Prozent aller Auszubildenden würden im Mittelstand ausgebildet, brach Hilbers eine Lanze für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. "Wir als Landesregierung sind froh, dass wir sie haben", rief der den anwesenden Ausstellern zu. Das Ziel müsse es aber bleiben, den Mittelstand in der Fläche mehr und besser zusammenzubringen. Etwa durch schnellere Datenleitungen, daher müsse die Digitalisierung unbedingt weiter vorangetrieben werden. 500 Millionen Euro will sich Niedersachsen das kosten lassen.

Und wo der Finanzminister schon über Summen sprach, stellte er den Kommunen 75 Millionen Euro in Aussicht, die sie insgesamt für den Straßenausbau bekommen sollen. Dass Bürgermeister Rainer Ditzfeld daraufhin lautstark schon mal 20 Millionen für Achim einforderte, quittierte Hilbers mit einem Lächeln. Der Christdemokrat erklärte auch, dass niemand Angst vor der virtuellen Welt haben müsse, denn dies sei einfach nur eine weitere Entwicklung. Und die habe es schließlich immer schon in der Wirtschaft gegeben. "Wenn man sieht, wie viele Menschen damals in der Landwirtschaft tätig waren und heute reichen verhältnismäßig wenige Landwirte, um uns Menschen zu ernähren."

Aber Hilbers betonte auch, dass bei allem technischen Fortschritt das Zwischenmenschliche niemals auf der Strecke bleiben dürfe. Denn, was nütze es, einen Kühlschrank zu haben, der übers Internet automatisch Bier nachbestellt, wenn er leer ist, "aber man niemanden da hat, mit dem man das Bier auch trinken kann". Und so empfahl Reinhold Hilbers allen Anwesenden, denen er zwischenzeitlich etwas über die gesamtdeutsche Wirtschaftskraft und die Ein- sowie Ausgaben des Landes Niedersachsen erklärt hatte, am Ende seiner Ausführungen: "Kommen Sie miteinander ins Gespräch und trinken sie ein Bier dabei – denn Biersteuer ist Landessteuer."