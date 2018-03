Drei Stunden dauert der Trinkwasser-Stopp. (Lukas Schulze)

Aufgrund von Umbauarbeiten am Wasserwerk Wittkoppenberg in Achim-Ueserdicken kommt es in der Nacht von Mittwoch, 21. März, auf Donnerstag, 22. März, in der Zeit zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens zu einer Unterbrechung der Trinkwasserversorgung in der Stadt Achim, den Gemeinden Oyten und Ottersberg sowie Teilen der Gemeinde Langwedel. Das teilt der Trinkwasserverband Verden mit und empfiehlt zur Überbrückung dieser Zeiten einen ausreichend großen Wasservorrat vorzuhalten. Nach Beendigung der Reparaturarbeiten könne es zeitweise noch zu Wassertrübungen kommen, diese sind nach Angaben des Trinkwasserverbandes jedoch völlig harmlos und keineswegs gesundheits­schädlich. Für weitere Fragen stehen die Mitarbeiter unter der Telefonnummer 0 42 31 / 7 68 31 zur Verfügung.