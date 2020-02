Das Verdener Moor ist mit einer Fläche von etwa 91 Hektar seit 1989 ein Naturschutzgebiet. Der feuchte Boden ist ein natürlicher Speicher für CO2, dessen Freisetzung würde den Klimawandel beschleunigen. (Björn Hake)

Der Trinkwasserverband (TV) Verden will im Verdener Moor das Wasser der Gräben aufstauen, um einem Austrocknen des Naturschutzgebietes entgegenzuwirken. Das Moor mit einer Fläche von etwa 91 Hektar liegt acht Kilometer östlich von Kirchlinteln, nahe der Autobahn 27. Für das Vorhaben muss der TV über 22 Hektar Land verfügen, weshalb Geschäftsführer Stefan Hamann jetzt die Grundeigentümer über den Sinn und Zweck der „Vernässung“ informiert hat. Es kamen aber nicht nur die ursprünglich Eingeladenen, insgesamt waren rund 50 Interessierte anwesend. Einige Bauern befürchten, dass sie ihre gepachteten Flächen auf Kosten des Moores verlieren könnten. Deshalb waren auch Vertreter des Landvolkes mit dabei.

„Wie groß der Anteil der landwirtschaftlichen Flächen ist, konnte uns niemand sagen“, berichtet Kreislandwirt Jörn Ehlers. Aber schon ein geringer Anteil sei ein herber Verlust, auch mögliche Ausgleichsflächen gingen dann auf Kosten anderer Landwirte. Laut TV-Geschäftsführer Hamann sind die fraglichen 22 Hektar bereits jetzt Teil des Naturschutzgebietes. „Dort wird nicht aktiv Landwirtschaft betrieben. Es geht um ein bis zwei Flächen, die als Grünflächen genutzt werden“, betont er. Grünflächen haben für Bauern nur einen Nutzen, weil sie etwa in Form von Heu Tiernahrung abwerfen. Verwandelt sich dieser Boden in feuchtes Moor, ist die Bewirtschaftung mit größerem Gerät unmöglich.

Misthaufen als Protest

Es war ein Misthaufen, der das Vorhaben des TV öffentlich machte und letztlich wohl auch für die 50 Besucher der Info-Veranstaltung sorgte. Weil der TV die Einladung nur an die Grundeigentümer verschickt hatte, fühlten sich einige Landwirte übergangen. So legte einer von ihnen am 25. Januar einen Misthaufen vor das Verdener Kreishaus ab – mit einer deutlichen Botschaft: „Wir geben keine Ausgleichsflächen für Trinkwasserförderung!“ Der Urheber entfernte den Haufen schnell wieder, bis dahin hatte sich das entsprechende Bild aber schon in sozialen Netzwerken verbreitet.

Hintergrund der geplanten Vernässung des Verdener Moors ist die Grundwasserförderung im nahegelegenen Wasserwerk Langenberg. Statt wie bisher 2,6 bis 2,7 Millionen Kubikmeter Grundwasser pro Jahr möchte der TV dort künftig 3,1 Millionen Kubikmeter fördern. So hat er es im laufenden Genehmigungsverfahren beim Landkreis beantragt. „Gesetzlich gibt es die Möglichkeit, beim Trinkwasser Sicherheitsmengen von bis zu 15 Prozent vorzuhalten“, erklärt Hamann. Diese Option wolle der Verband nun nutzen, auch im Hinblick auf heiße Sommermonate und langanhaltende Trockenheit. Wer mehr Grundwasser fördern möchte, muss aber für einen ökologischen Ausgleich sorgen. Ein vom TV bestelltes Gutachten hat deshalb das Verdener Moor ins Spiel gebracht.

Akuter Handlungsbedarf

Gustav Schindler, Naturschutzbeauftragter des Kreises, sieht beim Verdener Moor akuten Handlungsbedarf: „Es ist furchtbar trocken. Wenn sich das Moor zersetzt, wird klimaschädliches Methan und CO2 freigesetzt“. Wie erfolgreich das Aufstauen der Gräben aber ist, sei davon abhängig, ob es ausreichend regnet. Für Schindler, der sich auch im Naturschutzbund engagiert, ist es der absinkende Grundwasserspiegel, der das Moor gefährdet. Deshalb fordert er mit dem Nabu ein drastisches Zurückfahren der Grundwasserförderung.