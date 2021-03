Bisher war nur bekannt, dass der parteilose amtierende Bürgermeister Rainer Ditzfeld am 12. September dieses Jahres ins Rennen um den Chefsessel im Achimer Rathaus gehen will, nun steht fest: Die CDU wird einen Gegenkandidaten aufbieten. Wen – das bleibt vorerst offen, denn bisher haben gleich drei Achimer ihren Hut in den Ring geworfen, um für die Christdemokraten ins Rathaus einzuziehen: CDU-Ratsherr Jürgen Striedieck, dessen Interesse bereits öffentlich bekannt war (wir berichteten) sowie Nadine Fischer (geborene Focke) und Alexey Rogovoy. Die Nominierung des offiziellen CDU-Kandidaten fürs Bürgermeisteramt soll am Mittwoch, 24. März, als Präsenzveranstaltung stattfinden – sofern die Corona-Pandemie dies zulässt.

Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Martin Puls ließ jetzt erst die Katze(n) aus dem Sack, denn eigentlich wollte die Achimer CDU noch im vergangenen Jahr ihren Kandidaten gewählt haben. Das ging allerdings wegen der Corona-Beschränkungen nicht. Nun gilt laut Martin Puls: „Aufgrund der anhaltend niedrigen Anzahl mit aktuell am Coronavirus infizierten Personen in Achim und dem Landkreis Verden insgesamt, werden wir diese Veranstaltung unter Berücksichtigung eines umfangreichen Hygienekonzeptes durchführen“. Dazu gehören Schnelltests unter medizinischer Aufsicht, Einzeltische für jeden Teilnehmer, eine umfangreiche Belüftung, eigene Stifte für jeden Teilnehmer und weitere Vorkehrungen. Stattfinden wird die Veranstaltung im Gasthof zur Linde (Meyer-Bierden). Sie beginnt um 19.30 Uhr, die Tests und der frühestmögliche Einlass starten um 18 Uhr. Von der Präsenzveranstaltung wolle die CDU nur abweichen, „sofern kurzfristig eine erhebliche Lageveränderung eintreten sollte“.

Die wahlberechtigten Mitglieder haben dann die Wahl zwischen bisher drei Kandidaten, die der Vorstand ihnen vorschlägt und in drei selbst ausgefüllten Steckbriefen nun auch den CDU-Mitgliedern vorgestellt hat. Alle drei Kandidaten sind verheiratet und haben keine Kinder:

Die CDU-Mitglieder sollen am 24. März in einer Präsenzveranstaltung entscheiden, wen sie ins Rennen um das Bürgermeisterbüro im Achimer Rathaus schicken wollen. (Sebi Berens)

Der 50-jährige Jürgen Striedieck, der seit 2014 für die CDU im Stadtrat sitzt und seit 1988 als CDU-Mitglied auch in Bremen politisch aktiv war, lebt seit 2003 in Achim und kommt gebürtig aus Bremen. Als Beruf gibt er gleich mehrere an: Zum einen ist er selbstständig, aber auch Geschäftsführer von TM Logistik. „Jetzt möchte ich – beruflich etabliert und finanziell unabhängig – das Bürgermeisteramt in meiner Wahlheimat Achim anstreben“, sagt er, nachdem er bisher neben seinem politischen Engagement den Schwerpunkt auf sein „berufliches Fortkommen“ gelegt habe. Als Bürgermeister wolle er unter anderem die Digitalisierung von städtischen Dienstleistungen vorantreiben, Schulen bestmöglich ausstatten, Gewerbeflächen bereitstellen, die Innenstadt attraktiver gestalten und Verkehrsprobleme lösen.

Nadine Fischer (geborene Focke) ist 33 Jahre alt und um klare Worte nicht verlegen, wie sie bereits als Mitglied der Bürgerinitiative Uphusen und gewählte Bürgersprecherin für den Ortsteil Uphusen im Projekt „Achim-West“ deutlich gemacht hat. Sie ist Senior Associate der Steuer- und Rechtsabteilung der RSM GmbH, „zur Zeit parteilos, CDU orientiert“, wie sie mitgeteilt hat. Achim sei eine lebenswerte Stadt „und das soll auch in Zukunft so bleiben“. Konkrete Themen, die sie als Bürgermeisterin angehen würde, nennt sie nicht. Die Uphuserin setzt aber auf „die Balance zwischen Umwelt und Wirtschaft, Nachhaltigkeit mit Blick auf zukünftige Generationen und eine transparente Kommunikation mit den Bürgern“.

Ebenfalls in Uphusen wohnt Alexey Rogovoy, der zum Zeitpunkt der Wahl 29 Jahre alt sein wird. Er ist CDU-Mitglied seit 2017 und Geschäftsführer. Von welcher Firma und in welchem Bereich lässt er in seinem Steckbrief offen – ebenso seine politische Erfahrung. Er möchte Bürgermeister von Achim werden, weil die Stadt „eine junge, kampfeslustige und erfahrene Persönlichkeit verdient“. Seine Schwerpunkte will er auf die Themen Familie, Arbeit, Wohnraum und Digitalisierung der Verwaltung legen. Darüber hinaus wolle er der lokalen CDU Frische bringen und auch deren ehemalige Wähler „wieder vernünftig umwerben und mitnehmen“. Er sorge dafür, dass „die CDU als Partei der bürgerlichen Mitte erkennbar sein wird“.

Weitere Bewerber ums CDU-Ticket können sich bis zur und auch noch auf der Präsenzveranstaltung selbst dem Vorstand und den Mitgliedern vorstellen.