Wilfried Vortmann (von links), Jana Czichos und Sabine Bartram wollen ein Reparatur-Café in Ottersberg etablieren. (Michael Galian)

Reparatur lohnt sich nicht mehr? „Von wegen“, sagt Sabine Bartram: Im Reparatur-Café im Flecken Ottersberg bringen Ehrenamtliche alte Elektrogeräte wie etwa Kaffeemaschinen und Toaster wieder auf Vordermann, reparieren Holzspielzeug und Wecker oder helfen mit der Nähmaschine bei kleineren Textilproblemen. Leckeren selbst gebackenen Kuchen, Kekse, frisch aufgebrühten Kaffee und gute Gespräche gibt es obendrein.

Noch ist dieses Projekt nur eine Vision im Kopf von Sabine Bartram, Wilfried Vortmann und Jana Czichos. Doch schon bald, vielleicht schon ab Januar 2020, könnte diese Idee verwirklicht werden. Am Donnerstag, 9. Januar, soll dafür die erste Hürde genommen werden. Für 17 Uhr ist die erste Zusammenkunft des Trios mit handwerklich begabten Menschen aus der Region geplant, die sich auf ehrenamtlicher Basis eine tatkräftige Mitarbeit vorstellen können.

Einmal im Monat, so lautet der Wunsch der Initiatorin Sabine Bartram, möglichst für drei Stunden am Nachmittag, sollte das neue Reparatur-Café im Ottersberger Rektorhaus ab 2020 geöffnet haben und nach Möglichkeit ein Erfolg werden wie etwa die Repair-Cafés in Achim und Lilienthal, die dem Ottersberger Team für den Fall der Fälle bereits Unterstützung im organisatorischen Bereich zugesagt haben. „Nachdem viele Städte und Gemeinden schon seit langer Zeit über ein Reparatur-Café mit großem Erfolg verfügen, wünsche ich mir auch in Ottersberg eine solche Einrichtung“, erklärt Sabine Bartram ihre Intention und stellt zugleich klar: „Es soll keine Konkurrenz zu den hiesigen Handwerksbetrieben und Geschäften entstehen.“ Auch Zweiräder gehörten nicht zu den Gegenständen, auf die das Angebot abziele. Dreiräder für Kinder wären indes noch machbar.

Rektorhaus als idealer Ort

Im Rektorhaus finden Sabine Bartram und ihr noch kleines Team ideale Voraussetzungen für die Umsetzung dieses Projektes. „Wir brauchen einen Raum mit einem abschließbaren Schrank, in dem Werkzeug gelagert werden kann“, nennt die pensionierte Lehrerin, die sich bereits in der Ottersberger Hospizhilfe und als Bürgerbus-Fahrerin ehrenamtlich engagiert, einen wichtigen Aspekt. Aber natürlich geht nichts ohne die fleißigen und selbstlosen Tüftler, die das Angebot erst möglich machen. „Es können Elektromechaniker sein, die sich bei uns melden“, beschreibt Wilfried Vortmann, selbst Handwerker, das Anforderungsprofil. Eine Mitarbeit in dem Reparatur-Café kommt für den ausgebildeten Schlosser aber nicht in Frage.

Die Kernidee unter dem Motto „Reparieren statt Wegwerfen“ sollen also andere umsetzen. Egal, ob es sich bei dem Teil um das alte Radio, das Bügeleisen, die Küchenuhr, eine Lampe, den flügellahmen Weihnachtsengel oder irgendein anderes Schätzchen aus der Kategorie Kleingerät handelt. „Es geht dabei um lieb gewordene defekte Sachen, die sich vielleicht noch reparieren lassen, für die sich aber eine kommerzielle Reparatur meistens nicht mehr lohnt“, ergänzt Sabine Bartram. Während der Wartezeit auf das zu reparierende Teil können sich zudem interessante Dialoge in gemütlicher Runde entwickeln. Ein Mehrwert, wie Bartram und Vortmann finden.

Unterstützung vom Kulturverein

Unterstützung wird das künftige Reparatur-Café-Team derweil während und nach der Gründung von der Gemeindeverwaltung und dem Ottersberger Kulturverein im Rektorhaus erhalten, die ihre Bereitschaft signalisiert haben und für dieses Projekt sehr offen sind. Nun gilt es, das passende „Personal“ zu finden. Gesucht werden Ehrenamtliche, die gern reparieren und tüfteln und bestenfalls auch noch auf einem Spezialgebiet fit sind. Aber auch Handwerker mit universellem Geschick, die sich einen Nachmittag im Monat oder je nach Absprache einbringen wollen, passen in das Profil.

Interessierte Menschen, die sich vorstellen können, bei diesem Projekt als Ehrenamtliche einzusteigen, können sich bei den Initiatoren melden. Dies ist telefonisch bei Wilfried Vortmann unter der Rufnummer 0 42 05 / 3 19 67 18 oder per E-Mail unter Nennung des Stichwortes „Reparatur-Café“ an rektorhaus@gmail.com oder sabine.bartram@gmx.de. Oder aber die Interessierten kommen am 9. Januar 2020 um 17 Uhr zum ersten Treffen in das Rektorhaus (Am Brink 9).