Im Rahmen einer Begehung mit dem zuständigen Förster der Niedersächsischen Landesforsten und einer Mitarbeiterin der Stadtverwaltung wurden die Bäume auserkoren, die gefällt werden müssen. (Björn Hake)

Die blauen Punkte auf der Karte stehen für Baumfällungen, die roten für Totholzentfernung und die orangefarbenen für Bäume, die im Achimer Stadtwald beobachtet werden müssen. Speziell auf dem Gelände des Waldkindergartens ballen sich die blauen Punkte. Mit dieser Übersicht kommt die Verwaltung ein weiteres Mal ihrer Pflicht nach, notwendige sogenannte Verkehrssicherungsmaßnahmen im Achimer Stadtwald vorab anzukündigen. Dies hatte der Rat im Sommer 2016 so beschlossen.

Demnach müssen nach Angaben der Verwaltung in diesem Jahr dort circa 95 Gehölze gefällt werden. „Auf dem Hang zwischen Steuben-Allee und Anna-Denker-Weg werden die vom Borkenkäfer befallenen Fichten entnommen. Bei 15 Gehölzen wird aus dem Kronenbereich Totholz entfernt“, kündigt die Verwaltung in einer entsprechenden Mitteilungsvorlage den Mitgliedern des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr an. „Die aufgeführten Maßnahmen an den Waldrändern, den Forst- und Rettungswegen sowie an den Einrichtungen im Stadtwald Achim sind zwingend notwendig.“

„Schonende Arbeitsweise“

So seien die Fällungen im Rahmen einer gemeinsamen Begehung mit dem für die Betreuung des Achimer Stadtwaldes zuständigen Försters der Niedersächsischen Landesforsten und einer Mitarbeiterin der Stadtverwaltung festgelegt worden. „Bei den Baumfällaktionen wird auf eine schonende Arbeitsweise geachtet, um vorhandene Bestandsbäume möglichst wenig zu beschädigen“, verspricht die Verwaltung.

Aufgrund von Trockenschäden sollen darüber hinaus neun Gehölze in den kommenden Jahren beobachtet werden, um zu sehen, ob eine Fällung aus Verkehrssicherungsgründen notwendig wird. „Drei Birken, die an einem nicht verkehrssicherungspflichtigen, aber stark frequentierten Weg stehen, sollten aus Sicht der Verwaltung aufgrund von Trockenschäden weiterhin kontrolliert und gegebenenfalls Maßnahmen umgesetzt werden.“ Eine Birke und eine Kiefer werden als Habitatbaum beziehungsweise zum Schutz von stehendem Totholz erhalten.

Die Maßnahmen zur Verkehrssicherung werden insgesamt rund 20 000 Euro kosten. Die geplanten Arbeiten im Stadtwald sollen auch in der kommenden öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am 22. Oktober auf der Tagesordnung stehen.