Spiel und Spaß waren am Donnerstag in Achim angesagt. Für die Kinder bot die Stadt ein vielfältiges Programm. (Björn Hake)

Die Negativserie von Rainer Ditzfeld geht weiter. Denn wieder einmal hat der Bürgermeister sein Duell beim Kinderstadtfest in Achim verloren, seit 2015 ist es die fünfte Niederlage in Folge. Am Donnerstag zog er beim Melonen-Wettessen gegen fünf Kinder den Kürzeren – der Wettkampf war gleichzeitig der Auftakt des Bühnenprogramms. Hierauf bereiteten sich die Kontrahenten auch entsprechend vor.

„Normalerweise werde ich von der Veranstaltungsagentur Pep-Up überrascht. Aber diesmal stand es in der Zeitung, da konnte ich mich das erste Mal darauf einstellen und deshalb habe ich extra nicht gefrühstückt“, sagte Ditzfeld. Es brachte ihm aber kein Erfolg ein, weil auch die Kinder eine Taktik ausgetüftelt hatten. „Ich habe kleine Mengen gekaut und schnell runtergeschluckt“, erklärte Luca Wilking aus Bremen seine Strategie. Als Belohnung für den Sieg erhielten er sowie die vier anderen teilnehmenden Kinder eine Freikarte für das Achimer Freibad. „Cool“, meinte der Zehnjährige.

Alleinstellungsmerkmal im Landkreis

Ditzfeld nahm die Niederlage gelassen. „Da merkt man das Alter. Die Kinder sind wesentlich agiler.“ Ein Aufmuntern benötigte es demnach nicht – dafür sorgte schon ein Blick auf das bunte Treiben in der Innenstadt. Schließlich hatten sich zahlreiche Familien für einen Besuch in Achim entschieden, sodass er sich als Bürgermeister der Stadt als Gewinner fühlte. „Ich weiß, dass viele Kommunen neidisch auf unser Kinderstadtfest sind. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal im Landkreis Verden“, erzählte Ditzfeld und ist auch bestrebt, die Tradition in den nächsten Jahren fortzuführen. „Mir liegen die Kinder sehr am Herzen. Das ist eine tolle Geschichte, als Stadt lassen wir uns das auch etwas kosten.“

Das Angebot, das es in Achim gab, konnte sich absolut sehen lassen. Zu verdanken ist das auch dem Engagement der Sportvereine aus der näheren Umgebung wie dem TV Baden oder dem TSV Achim. Ob Golf, Squash, Karate, Fußball oder Volleyball – an Möglichkeiten, Sportarten auszuprobieren, mangelte es nicht. Generell spielte Bewegung bei diesem Kinderstadtfest eine große Rolle, konnten sich die Kinder in der Innenstadt unter anderem am Getränkekistenklettern oder beim Bungee-Jumping versuchen. An einem anderen Stand bestand außerdem die Chance, Runden mit einem Motorrad zu drehen. Es fehlte außerdem nicht an den üblichen Fahrgeschäften wie Kinder- oder Kettenkarussell.

Bunt und lecker

Bedient wurde auch das Motto des diesjährigen Achimer Kinderstadtfestes: „Bunt und lecker – Für Achims kleine Feinschmecker“. Mehrere Essensstände mit Crêpes, Eis, Pommes oder Bratwurst entlang der Fußgängerzone stillten den Hunger der Besucher. Bei einer Riech-Rallye durch sechs verschiedene Geschäfte konnten die Kinder zudem ihren guten Geruchssinn unter Beweis stellen und Preise gewinnen.

Ideen waren dagegen im Rathaus gefragt. Dort durften die Kinder malen und basteln, organisiert von der Stadt in Zusammenarbeit mit der Bibliothek. „Das ist die kreative Ecke. Hier können die Kinder das so machen, wie sie es wollen“, skizzierte Gesa Kaemena, die bei der Stadt Achim für den Bereich Kinder und Jugend zuständig ist. Bei den Aktionen konnte jeder mitmachen, sie gehörten aber auch zum Ferienspaßprogramm.

Bei Gesa Kaemena konnten sich Kinder wie Jaydon kreativ ausleben. (Björn Hake)

Den Kindern gefiel das Angebot auf diesem 23. Kinderstadtfest augenscheinlich gut. Für den elfjährigen Julian Albrecht und seine neun Jahre alte Schwester Jana Albrecht aus Achim, war aber nicht alles Gold, was glänzte. „Die Schlangen sind ziemlich lang. Und es gab früher mal mehr für größere Kinder“, sagte Julian Albrecht. Vollgepackt mit Preisen von Losständen gingen seine Schwester und er aber zufrieden nach Hause. Auf dem Kinderstadtfest ließ sich eben leicht Spaß haben.