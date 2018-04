Anders als ursprünglich geplant, wird das Hallenbad in den Sommerferien ganze vier Wochen schließen. (Björn Hake)

Achim. Das Freibad wird umgebaut, das Hallenbad bleibt deshalb die Sommerferien über geöffnet: So lautete der ursprüngliche Plan der Stadtverwaltung. Dass daraus nichts wird, kündigte sich allerdings schon vor einigen Monaten an. Bereits im Februar hatte Steffen Zorn, Fachbereichsleiter Bauen, mitgeteilt, dass aller Voraussicht nach in den Sommerferien Reparaturarbeiten anstehen werden. Und diese Vermutung bestätigte sich jetzt. Insgesamt vier Wochen bleiben die Türen des Hallenbades geschlossen. „Zwischen dem 28. Juni und dem 23. Juli werden wir das Bad schließen müssen“, kündigt Zorn an.

Grund dafür sind Reparaturarbeiten an der Filteranlage, die nach Angaben von Zorn nicht mehr weiter nach hinten verschoben werden können. Ursprünglich waren diese Arbeiten nämlich erst für das Jahr 2019 vorgesehen – dann, wenn auch das Freibad nach seiner Sanierung wieder in Betrieb ist. „An der Anlage, durch die das Wasser gepumpt und gefiltert wird, blättert die Beschichtung der Betonkonstruktion ab“, erklärt der Fachbereichsleiter das Problem. „Wenn wir das jetzt nicht reparieren, gehen uns die Pumpen kaputt und wir haben dann einen Totalschaden.“

Denn dadurch, dass der Beton direkt mit dem chlorhaltigen Wasser in Verbindung kommt, lösen sich immer wieder kleine Teile ab. „Wir haben schon jetzt einige Probleme damit, aber noch ist es händelbar“, sagt Steffen Zorn. Dieser Zustand sei aber nur noch eine begrenzte Zeit zu verantworten. Etwa 15 000 Euro werden die Reparaturmaßnahmen insgesamt kosten. „Finanziell macht uns das Ganze keine Sorgen, aber der Zeitpunkt ist natürlich mehr als ärgerlich.“ Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung das Hallenbad nämlich in den Sommerferien nur für circa eineinhalb Woche für die gewöhnlichen Reinigungsarbeiten schließen wollen. „Es war nicht abzusehen, dass die Probleme mit der Filteranlage so schnell größer werden.“

Mindestens in den letzten beiden Wochen der Sommerferien solle das Hallenbad dann aber geöffnet sein. „Wir werden versuchen, die Öffnungszeiten dann so auszudehnen, dass sie denen des Freibades angepasst werden.“ Darüber hinaus werde man versuchen, die Arbeiten so schnell wie möglich zu beenden. „Wir geben unser Bestes, möglicherweise auch schon vor dem Ende der vier Wochen fertig zu sein“, kündigt Zorn an. „In diesem Fall zählt natürlich jeder Tag.“

In den vergangenen Jahren hat die Stadt Achim bereits rund zwei Millionen Euro in die Sanierung des Hallenbades gesteckt. „Bisher sind wir dem Sanierungsstau aber immer etwas hinterhergelaufen“, gibt Steffen Zorn zu. Das wolle man zukünftig jedoch nicht mehr. Und so werden auch im Spätsommer dieses Jahres noch weitere Arbeiten anstehen.

Dieses Mal steht das Dach auf der Agenda. Statt des bisherigen Flachdachs soll das Hallenbad dann auch ein Gefälledach bekommen – „damit das Regenwasser leichter ablaufen kann und es nicht zu Schäden am Gebäude kommt“, wie Zorn erklärt. Der Bäderbetrieb wird aber durch diese Arbeiten nicht beeinträchtigt, da sie lediglich außen stattfinden. 800 000 Euro wird die Baumaßnahme kosten. Geld, das im Achimer Haushalt bereits entsprechend eingeplant ist. „Wir bereiten gerade die Ausschreibung vor und werden zum Ende des dritten oder Anfang des vierten Quartals voraussichtlich mit den Arbeiten beginnen können“, glaubt Steffen Zorn.

Und auch das Achimer Bäderkonzept nimmt offenbar konkrete Gestalt an. In der Sitzung des Sportausschusses am 15. Mai sollen nach Angaben von Steffen Zorn die ersten Ideen vorgestellt werden. Denn mit der Neuausrichtung des Freibades zu einem Familienbad ergeben sich auch geänderte Anforderungen für den gesamten städtischen Bäderbetrieb. „Die Ideen sollen gemeinsam diskutiert werden, sodass wir zum Ende des Jahres ein neues Konzept haben.“

Zur Sache

Schwimmbäder im Landkreis

Wen es in den Sommermonaten trotzdem ins Schwimmbad zieht, der hat in der näheren Umgebung folgende Alternativen:

Burgbad Langwedel, Burgweg 4

Otterbad Ottersberg, Fährwisch 7

Freibad Sottrum, Am Bullenworth 14

Verwell Verden, Saumurplatz 1