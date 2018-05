Achim. Einen 34-jährigen Mann aus dem Landkreis Cloppenburg hat die Autobahnpolizei Langwedel in der Nacht zu Montag aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war mit seinem Auto auf der A1 in Richtung Münster unterwegs. In Höhe Achim kontrollierte die Polizei das Auto, das den Beamten zuvor aufgefallen weil, weil es Schlangenlinien fuhr. Sie stellten bei dem Fahrer eine Alkoholbeeinflussung von 1,19 Promille fest. "Damit war der Mann absolut fahruntüchtig", betont die Polizei. Außerdem besitzt er gar keine Fahrerlaubnis. Die Beamten brachten den Fahrer zur Wache, wo eine Blutprobe entnommen wurde.