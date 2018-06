Ein letzter Gruß: Für die Abiturienten des Gymnasiums am Markt beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Zunächst haben sie aber das Ende ihrer Schulzeit gebührend gefeiert. (Karsten Klama)

Achim. In Anzug, Fliege und langem Kleid, aber auch in Jeans und Turnschuhen machten die 77 Schülerinnen und Schüler, die am Freitagmittag im Gymnasium am Markt ihr Reiferzeugnis entgegennahmen, eine gute Figur. Freude und Erleichterung über das erreichte Ziel standen den jungen Menschen, deren Schulzeit mit einer von Humor geprägten Abschlussfeier ihr würdiges Ende fand, ins Gesicht geschrieben. Szenen aus dem Lehrerzimmer, auf die Schippe genommen von den Abgängern, herzliche Worte, Rück- und Ausblicke ließen die Abi-Feier zu einem Erlebnis werden.

Vom Absturz des Schulservers über die kotzende Katze einer Lehrkraft bis hin zum misslungenen Chemieprojekt: Im Zeitraffer beleuchteten die Abiturienten, was während ihrer Schulzeit für Aufsehen sorgte, nun wahrscheinlich als witzige Episode dauerhaft in Erinnerung bleiben wird. „Sie haben heute den höchsten Stand an allgemeiner Bildung erzielt“, brachte Helmut Prossner, 2. Stellvertretender Landrat, danach ein wenig Ernst zurück in die Veranstaltung. „Machen Sie etwas aus sich auf Ihrem Weg in die Zukunft, egal, auf welche Weise Sie sich spezialisieren wollen."

Bürgermeister Rainer Ditzfeld stellte die Würdigung der Ehrenpreis-Trägerin Saskia Zwilling an den Beginn seiner Ansprache. Anschließend verwies er auf eine Weisheit des dänischen Philosophen Sören Kierkegaard, der bereits im 19. Jahrhundert Worte an die Menschen richtete, die noch heute Gültigkeit haben: „Man kann das Leben nur rückwärts verstehen, aber leben muss man es vorwärts". Am Start, aber auch am Ziel angekommen, sah er die Schüler und wünschte ihnen Glück für die Zukunft. „Sie haben heute guten Grund zu feiern."

„Come together“, ein Song der Beatles, „Can’t stop“ von den Hot Chili Peppers und „Turning point“ von Toto: Die Schulband „Friday“ gab sich locker und überraschte mit großer Souveränität. Stolz und Freude über das Format seiner Schützlinge waren Michael Dräger anzusehen, der die Musiker betreut und am Rande der Veranstaltung zufrieden lächelnd mit dem Fuß wippte. Auch Ralph Gronki, ehemals Leiter des Bildungsinstitutes, meldete sich zu Wort. Wegen familiärer Verpflichtungen verhindert, grüßte er aus dem Off. „Bewahrt euch menschliche Vielfalt“, sagte er, „und lasst es heute richtig krachen“.

Nach dem launige Rückblick eines Lehrers und Worten der Abiturientenvertreter Saskia Zwilling und Niklas Krug kam auch der Schulleiter zu Wort. „Es ist schön, als Letzter zu sprechen“, befand Dirk Stelling, „dann kann hinterher niemand mehr was sagen“. 77 von 83 Schülern hätten es geschafft, freute er sich und wünschte Glück und Erfolg für die Zukunft. „Ab heute müsst ihr tun, was ihr wollt“, entließ er den Jahrgang, der mit einem Zensuren-Durchschnitt von 2,41 glänzt. Insgesamt 21 Schüler hätten ein Abi mit einer Eins vor dem Komma, „ein wirklich bemerkenswertes Ergebnis“.

Das sind die Abiturienten des GaMa: Bauer, Daniel; Beck, Dennis; Beckmann, Janine; Beet, Nicola; Blecker, Anna Louisa; Bohlmann, Alexandra; Borchers, Jeremy; Borchert, Max; Börm, Natalie; Böse, Fynn; Boßmann, Finn; Brandt, Meike; Brunnenkant, Niklas; Bruns, Finja Marie; Büssenschütt, Leonie; Dag, Yagmur; Dahlke, Daniel; Deterding, Jasper; Dinklage, Lea Sophie; Eilers, Nina; Fiebelkorn, Daniel; Geisler, Felix; Görtz, Laura; Gossé, Paula; Grenkowski, Pauline; Grote, Lisa; Hartig, Jan; Henke, Fabian; Hermanski, Anica; Holsten, Tom; Homuth, Jonas; Huckfeldt, Jannes; Hüser, Patrick Luka; Jokiel, Jean Michele; Kelle, Maria; Ketz, Johanna; Kolze, Sebastian; Krogmann, Vivian; Krug, Niklas; Kurokoshi, Vivien Aimée; Landwehr, Julia; Lange, Maleen; Langer, Yannick; Mindermann, Aurika; Müller, Timon; Nolte, Chiara; Oltmanns, Lea; Peters, Lorena; Plewka, Finn; Purnhagen, Niklas; Radvan, Michelle; Rahn, Thies; Reineke, Yan-Leon; Renicke, Kim Lea; Renner, Lasse; Rheb, Dana; Riemke, Sophie; Salentin, Maurice André; Schaarschmidt, Fritz; Scheele, Kira; Schicks, Vincent; Schulz, Ryan; Seemann, Ben; Sonka, Stina; Sperling, Raik; Tonne, Kristina; Trollmann, Theo; Voigt, Lisa; Wacker, Laura; Warnecke, Lukas; Wehrkamp, Niklas; Werner, Nils; Wilkens, Kjel; Wittke, Luca Paul; Wulf, Luka; Zabywalski, Tom Jonah; Zwilling, Saskia.