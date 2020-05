Aus den Zeiten vor der Corona-Pandemie: Der ehrenamtliche Helfer Michael Staden bringt im Repair-Cafe den defekten CD-Player einer Kundin wieder zum Laufen. (Viola Heinzen)

Auch in Corona-Zeiten gehen Alltagsgegenstände kaputt und müssen repariert werden. Das Repair-Café in Achim musste seine Türen jedoch vorläufig schließen. „Auch wenn zum Beispiel in Dresden derartige Einrichtungen seit Kurzem unter Auflagen wieder geöffnet sind, ist ein Termin für die Wiedereröffnung in den Räumen des Bürgerhauses in Bierden noch nicht absehbar“, teilt Gerhard Wahrenberg vom Repair-Café mit. Die engagierten Ehrenamtlichen haben ihr Angebot daher ins Internet verlegt und somit das erste virtuelle Repair-Café im Landkreis Verden eröffnet.

Im Netz können die Kunden nun jeden Montag mit den Reparaturspezialisten per Videokonferenz in Kontakt treten und ihre Probleme mit defekten Gegenständen erörtern. „Natürlich ist eine reale Reparatur über das Internet nicht möglich, aber häufig reichen unserer Erfahrung nach ein paar Ratschläge und Anleitungen zur Selbsthilfe schon aus, um defekte Geräte selbst wieder in Betrieb nehmen zu können“, schildert Wahrenberg die Vorgehensweise. So ließen sich zum Beispiel verklemmte CD-Fächer über Notentriegelungsfunktionen wieder öffnen, blockierte Kaffeeautomaten über Service-Codes zurücksetzen, Kontaktprobleme bei batteriebetriebenen Geräten durch Hausmittel beheben und PC-Probleme mit Spezialwissen lösen. Manchmal reiche es auch, allgemeine Reinigungs- und Wartungshinweise zu geben, um Gegenstände zu reparieren. In jedem Fall würden die Kunden kompetent beraten und hätten danach wieder ein funktionierendes Gerät oder wüssten zumindest, ob sich eine Reparatur noch lohne.

Keine spezielle Software erforderlich

Zum ersten Mal fand das virtuelle Repair-Café an diesem Montag statt. „Wir hatten zwar nur einen Gast, aber es hat alles wunderbar funktioniert und die Dame war froh, dass wir ihr helfen konnten“, erzählt Diplomingenieur Martin Staden. „Sie hatte Probleme mit der Touchoberfläche ihres Smartphones, doch nach einer gründlichen Reinigung funktionierte alles wieder.“ Das Team des Repair-Cafés ist sich sicher, dass das Angebot nach der Überwindung der anfänglichen Berührungsängste zukünftig von mehr Menschen genutzt werde.

Um das Online-Angebot unter www.repaircafe-achim.de zu nutzen, sei lediglich ein PC mit Kamera und Mikrofon, ein Notebook oder ein Smartphone erforderlich. Eine spezielle Software muss laut den Reparateuren nicht installiert werden. Bei der Videokonferenz selbst würden keine persönlichen Daten übertragen oder aufgezeichnet, sodass der Datenschutz auf jeden Fall gewährleistet bleibe.

Das virtuelle Repair-Café ist jeden Montag ab 19 Uhr online, wird ausschließlich ehrenamtlich betreut und ist für Nutzer kostenlos. „Spenden zur Deckung der Betriebskosten werden beim nächsten realen Besuch, der hoffentlich bald wieder möglich sein wird, gern angenommen“, teilt Wahrenberg mit. Je nach Erfolg der virtuellen Reparaturwerkstatt sei angedacht, die Online-Beratung auch nach der Wiedereröffnung des Repair-Cafés im Bürgerhaus in Achim-Bierden fortzuführen.