Bibliotheksleiterin Steffi Lindenberg in ihrem neuen Domizil an der IGS. (Braunschädel)

Ein bisschen Rest-Etat für das Jahr 2018 war noch übrig. Wofür Steffi Lindenberg, die Leiterin der Schulbibliothek an der IGS, den ausgeben würde, war ihr aber relativ schnell klar. Eine große neue Sitzmuschel sollte es werden. Und so versperrt an diesem Vormittag ein riesiges Paket den Eingang zur Schulbibliothek von IGS und Liesel-Anspacher-Schule. Diese Anschaffung, war Lindenberg besonders wichtig, schließlich sollen es die Schüler ja auch im kommenden Jahr weiterhin gemütlich haben, wenn sie die Bibliothek in den Pausen aufsuchen. Und Platz genug hat Lindenberg dafür mittlerweile zum Glück. Zu Beginn des neuen Schuljahres ist sie nämlich von einem kleinen Raum in der ersten Etage des Schulgebäudes in das ehemalige Lehrerzimmer gezogen. Rund 30 Quadratmeter mehr Platz hat sie dort nun.

Für Lindenberg endet in den kommenden Wochen ein Jahr, das sich durchaus als turbulent bezeichnen lässt. Denn lange Zeit war die Zukunft der Bibliothek und damit auch ihre eigene Zukunft an der Schule ungewiss. Klar war zunächst nur, dass die Bibliothek ihren alten Standort räumen muss, um Platz für zusätzliche Unterrichtsräume an der IGS zu schaffen. Nach den Sommerferien konnte Lindenberg dann den neuen Raum im Erdgeschoss beziehen. Ihre eigene Zukunft war zu dem Zeitpunkt aber noch immer ungeklärt. „Erst seit Anfang November habe ich die Gewissheit, dass meine Stelle weiter bestehen bleibt“, sagt Lindenberg. Die Leiterin der Schulbibliothek ist nun offiziell bei der Stadt angestellt und hat ihre Stelle von 20 auf 30 Stunden aufgestockt.

Positives Signal

Für Dominik Lerdon, Leiter der der Liesel-Anspacher-Schulen, ist diese Entscheidung auch ein positives Signal von Seiten der Stadt. „Sie haben erkannt, wie wichtig es ist, die Professionalität, die in diesem Bereich bereits vorhanden ist, auch für die IGS weiterhin fest zu binden“, sagt er. Die Bibliothek besteht an der Liesel-Anspacher-Schule nämlich bereits seit 2007. „Wir sind natürlich froh, dass wir als neue Schule auf das Angebot zurückgreifen können und nicht komplett bei Null anfangen müssen“, bekräftigt auch die Schulleiterin der IGS, Kerstin Albes-Bielenberg.

Aus einer Bibliothek, die damals ausschließlich für die Hauptschüler da war, ist nun eine Einrichtung geworden, die von zwei Schulsystemen genutzt wird. Und auch Schüler der angrenzenden Realschule würden, so Lerdon, gelegentlich in der Schulbibliothek vorbeischauen. Der Andrang ist mittlerweile so groß, dass der Zutritt schon begrenzt werden musste. „Zu Beginn des Schuljahres hatte ich in den Pausen teilweise 50 bis 60 Schüler hier“, erinnert sich Lindenberg. Mittlerweile hängt an der Eingangstür ein Zettel, der genau regelt, wann welche IGS-Klasse die Bibliothek nutzen darf. Die Hauptschüler haben aufgrund ihrer immer geringer werdenden Anzahl immer Zugang.

Schüler mitnehmen und Lesekompetenz fördern

Für Steffi Lindenberg ist dieser Spagat zwischen den beiden Schulformen nach eigenen Aussagen manchmal durchaus auch eine Herausforderung. „Der Job ist in den vergangenen Monaten schon ein bisschen anstrengender geworden, aber es macht mir immer noch viel Spaß.“ Wichtig sei ihr nach wie vor stets, den Schülern zu vermitteln, dass Lesen Spaß macht. Dafür müsse man sich auch als Bibliothek immer wieder neu erfinden. „Es ist immer wichtig, zu schauen, wo die Schüler gerade stehen und was sie interessiert“, so Lindenberg. Darüber hinaus arbeite sie auch eng mit den Lehrern und der didaktischen Leitung der IGS zusammen, um gemeinsame Projekte zu entwickeln, die die Lesekompetenz der Schüler fördern.

„Die Schulbibliothek ist ein Roh-Juwel, an dem nun weiter geschliffen werden kann“, beschreibt es Lerdon bildlich. Wie dieses „Schleifen“ nach Ansicht der IGS aussehen könnte, lässt indes Kerstin Albes-Bielenberg erahnen. „Mir ist es wichtig, dass die Einrichtung einerseits ein Freizeitangebot für die Schüler ist, andererseits aber auch der Fokus auf den schulischen Aspekt nicht verloren geht“, sagt sie. Fest steht, auch nach dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten hat die Bibliothek zukünftig sicherlich noch einige Veränderungen vor sich.