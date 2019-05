Ausgelassene Stimmung und Schreckmomente wechseln sich für die Besatzung auf der Paradiso ab. (Björn Hake)

Die Premiere ist in diesem Jahr sogar eine doppelte: Denn nicht nur, dass am Freitag, 17. Mai, erstmals das neue Kinderstück „SOS auf der Paradiso“ auf der Freilichtbühne Daverden aufgeführt wird, zum ersten Mal wird die Premierenveranstaltung auch an einem Abend stattfinden. „Im letzten Jahr gab es Kritik, dass es überhaupt keine Abendvorstellung gibt“, erzählt Regisseurin Stephanie Förster. So habe sich das Team überlegt, dieses Mal schon die Premiere auf den Abend zu legen – in der Hoffnung auf volle Zuschauerreihen. Schließlich biete Theater unter Flutlicht, Beginn ist um 19 Uhr, sowohl für die Darsteller, als auch für die Besucher noch einmal einen besonderen Reiz. Zusätzlich verspricht Förster den ersten 100 Besuchern am 17. Mai eine Willkommensüberraschung, auf jeden 25. Gast wartet zudem eine Freikarte für die diesjährige Theatersaison im Daverdener Holz.

Zu sehen bekommen die Zuschauer einmal mehr ein selbst geschriebenes Stück von Edelfried Hennig und der Daverdener Theaterwerkstatt. „Das Schöne daran ist, dass man die Handlung noch in alle Richtungen verändern kann“, freut sich Förster, nicht auf ein gekauftes Skript zurückgreifen zu müssen. Natürlich stehe mit dem ersten Entwurf ein Rohgerüst, aber es bringe für alle Beteiligten Spaß, wenn sie ihre Ideen noch einbringen können. „Den ganzen zweiten Teil haben wir sogar noch einmal umgeschmissen“, sagt die Regisseurin.

Anpassungen sind möglich

Zudem biete ein eigenes Skript den Vorteil, es an die Anzahl der Schauspieler anzupassen. In diesem Jahr werden dies nämlich ganze 30 Akteure sein: Kinder, Jugendliche und Erwachsene. „So viele sind es lange nicht gewesen, aber wir haben es jedem, der mitspielen wollte, auch ermöglichen können“, lässt Förster wissen, die bei den Proben aktuell noch alle Hände voll zu tun hat.

„Nicht lachen, ihr habt Angst, das muss man merken“, „lauter und deutlicher sprechen“ oder „bisschen schneller gehen“ sind nur einige ihre Ansagen bei einem der jüngsten Probentermine, bevor es ernst wird. Aber trotz der immer wieder notwendigen Eingriffe ins Geschehen macht sich Förster keine Sorgen, dass bis zum 17. Mai alles sitzt. Die Proben haben wie immer im Februar mit einem Wochenendworkshop begonnen, bei dem sich nicht nur mit dem Stück vertraut gemacht wurde, sondern auch Teambuilding auf der Agenda steht. Schließlich hatten sich viele Darsteller seit der jüngsten Kinderstückaufführung über ein halbes Jahr nicht gesehen. Damit das in Zukunft nicht mehr der Fall ist, wird es nach den Sommerferien erstmals eine Theaterwerkstatt mit Edelfried Hennig geben. „So bekommen die Kinder das ganze Jahr über ein bisschen Unterricht“, kündigt Förster, die nach dem vergangenen Jahr zum zweiten Mal beim Kinderstück der Daverdener Freilichtbühne Regie führt, an.

Von Zauberwesen und Piraten

Das diesjährige Stück spielt auf einem etwas heruntergekommenen Segelschiff. Es ist das Letzte der Flotte von Nora-Theodora Fritsche-Briese. Sie hat keine Ahnung von der Seefahrt und deshalb alle Schiffe und ihr ganzes Geld verloren. Nun will sie sich mit einem fiesen Trick retten: Sie entführt alle Kinder eines Waisenhauses samt Betreuerin Fräulein Nies und hat mit ihrer Besatzung furchtbare Dinge im Sinn. Zum Glück überwachen die Wind-Wünschen, gutmütige, aber auch etwas wilde Zauberwesen, das Geschehen auf See und wollen den Bösewichten an den Kragen. Doch mit plötzlich auftauchenden Piraten hatten auch sie und ihre Königin Makani Venta-Tuuli nicht gerechnet.

Besucher können sich auf eine unterhaltsame Aufführung freuen, an der aber nicht nur die 30 Schauspieler auf der Bühne ihren Anteil haben, sondern auch rund zwei Dutzend weitere Mitglieder der Freilichtbühne hinter den Kulissen. Sie haben nicht nur ein passendes Bühnenbild gebaut, sondern kümmern sich auch um Maske, Kostüme und die Technik. Nach der Premiere sind noch vier weitere öffentliche Aufführungen von „SOS auf der Paradiso“ geplant: am 18., 19., 25. und 26. Mai jeweils ab 16 Uhr.

Karten können telefonisch bei Sigrid Meyer-Klein unter 01 76 / 78 68 22 59 oder per E-Mail an info@freilichtbuehne-daverden.de reserviert werden. Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder bis 15 Jahren drei Euro. Familienkarten (zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder) sind für 22 Euro zu haben.