Weil aber die Geschäftsführerin selbst die Übeltäterin ist, wird dies von Frau Meiser nicht bemerkt. Erst ihre Kinder und deren Freunde kommen dem Treiben auf die Schliche und geraten dadurch selbst in Gefahr. Drei Obdachlose, die die Gemütlichkeit der Werkstatt entdecken und natürlich unentdeckt bleiben wollen, machen das Durcheinander komplett. So lässt sich die Rahmenhandlung des Theaterstückes „Miese Tricks mit Teddybären“ zusammenfassen, das von kleinen und großen Mitgliedern der Freilichtbühne Daverden in diesem Jahr als Märchenstück auf die Bühne gebracht wird.

Eine Geschichte, die sehr viel Unterhaltung verspricht, wie die Proben zeigen, die sich aktuell auf der Zielgeraden befinden. „Im Februar haben wir mit einem dreitägigen Workshop angefangen“, erzählt Regisseur Uwe Witten. Am Sonnabend, 3. Juni, wird es dann ernst, wenn sich um 16 Uhr der Vorhang für die Premiere lüftet. Es folgen binnen weniger Tage vier weitere Aufführungen. Auch dieses Mal zeigen wieder unterschiedlichste Generationen ihr schauspielerisches Talent.

Die jüngste Mitspielerin ist dieses Mal Lilou Förster – mit gerade fünf Jahren. Von einigen Familien sind auch wieder einmal gleich mehrere Mitglieder an dem Märchenstück beteiligt. Da wäre etwa die Familie Meyer: Mit Mailin, Fenja und Volker stehen gleich drei Meyers auf der Bühne, während mit Melanie und Annalena zwei weitere in der Maske aktiv mitarbeiten. Insgesamt sind dieses Mal vor und hinter der Bühne 28 Akteure im Einsatz.

Nachdem für das Märchenstück in den vergangenen beiden Jahren jeweils die Geschichte eines Theaterverlages als Vorlage für die Aufführung diente, hat die Gruppe – oder besser gesagt Edelfried Hennig – dieses Mal wieder selbst Hand angelegt. „Er hat schon sehr viel für unsere Bühne getan“, betont Witten. Rund ein halbes Jahr dauere es von der Idee bis zum fertigen Manuskript, berichtet Hennig. Wobei das eigentliche Schreiben dann eigentlich nur wenige Tage dauere.

„Wir zäumen das Pferd ja auch von hinten auf“, sagt der Theaterstückschreiber aus Daverden. Man frage erst, wer dieses Mal mitmachen will und wer wie viel Zeit hat, und dann könne er das Stück gezielt auf die vorhandenen Schauspieler zuschreiben. Die Feinjustierung „entwickelt sich dann im Team“, erzählt Witten. „Der Vorteil an einem selbst geschriebenen Stück ist ja auch, dass wir darum rumbasteln können, wie wir wollen“, sagt Hennig. Und einen weiteren Vorteil hat so eine Handlung aus der eigenen Feder auch. Denn im Vergleich zu vielen anderen Theatergruppen, die bekannte Geschichten wie Pippi Langstrumpf oder Peter Pan auf die Bühne bringen, wissen die Zuschauer bei der Freilichtbühne Daverden nun wieder gar nicht, was das Märchenstück für sie bereit halten wird. „Das zeichnet unsere Bühne auch aus“, befindet Witten. Und so können alle Theaterinteressierten bis zur Premiere noch fleißig rätseln, was es wohl mit den Teddybären, die im Titel angekündigt werden, so alles auf sich haben wird.



Eintrittskarten können telefonisch unter der Nummer 01 76 / 78 68 22 59 bei Sigrid Meyer-Klein oder per E-Mail an info@freilichtbuehne-daverden.de vorbestellt werden. Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder drei Euro. Familienkarten (zwei Erwachsene und bis zu vier Kindern) gibt es für 22 Euro. Aufführungen finden am Sonnabend, 3. Juni, am Montag, 5. Juni, am Sonnabend, 10. Juni, und am Sonntag, 11. Juni, jeweils ab 16 Uhr sowie am Freitag, 9. Juni, ab 19 Uhr statt.

