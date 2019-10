Kommt nach Achim: TV-Koch Sebastian Lege. (Björn Hake)

Der aus dem TV bekannte Achimer Koch und Lebensmittelmittelexperte Sebastian Lege kehrt am Samstag, 12. Oktober, nach Achim zurück, wo er vormittags im Rathaus vor 150 geladenen Gästen zunächst über den Wettbewerb „Achim kocht“sprechen wird, dessen Schirmherr er ist. Auch wird er den Gästen Gerichte nach erfolgreich eingereichten Rezepten kredenzen und diese genauestens erklären. Außerdem wird der Hauptgewinner des Wettbewerbs von einer Glücksfee gezogen. Anlass ist der Abschluss des vom Stadtmarketing initiierten Wettbewerbs mit der Präsentation des vom WESER-KURIER herausgebrachten Kochbuchs als Ergebnis, das an die hundert Rezepte aus Achim sowie einige Entstehungsgeschichten sowie Anekdoten enthält.

Das rund 180 Seiten starke Kochbuch ist direkt nach der Präsentation im Foyer des Achimer Rathauses erhältlich – gegen 12.30 Uhr. Dort wird Sebastian Lege während einer Autogrammstunde die Kochbücher signieren. Ab Montag, 14. Oktober, ist das Buch im (örtlichen) Buchhandel sowie in der Geschäftsstelle des ACHIMER KURIER, Obernstraße 63, und weiteren Verkaufsstellen in Achim erhältlich. Darüber hinaus wird es einen eigenen Verkaufsstand am Sonnabend, 19. Oktober, auf dem Achimer Wochenmarkt geben, wo die Olive Company und das Tuschi-Mobil das Kochbuch danach regelmäßig anbieten. Das festgebundene Buch kostet 18,90 Euro.