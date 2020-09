Von den Corona-Testungen und kurzzeitigen Unterquarantänestellungen sind rund 22 Prozent der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums am Markt betroffen. (Björn Hake)

Am Gymnasium am Markt (Gamma) in Achim gibt es, wie bereits im KURIER am SONNTAG berichtet, einen ersten Corona-Fall an einer Schule im Landkreis Verden nach den Sommerferien. Eine Lehrerin wurde positiv getestet, darüber informiert hatte Schulleiter Dirk Stelling Eltern und Schüler am Freitagabend kurz vor Mitternacht. Seitdem stehen Schüler und vier Klassen sowie aus vier Oberstufenkursen unter Quarantäne. Nach Angaben des Landkreises Verden vom Sonntag sind somit rund 145 Schülerinnen und Schüler als Kontaktpersonen betroffen, die im Verlauf des Sonnabends informiert worden seien.

Demnach hatte das Gesundheitsamt des Landkreises am Freitagabend die Bestätigung erhalten, dass die Lehrkraft positiv auf das Virus getestet worden war – daraufhin hatte die Behörde eine Nachverfolgung der Infektionsketten eingeleitet. Bereits am Sonntag begann das Gesundheitsamt mit der Testung zweier Klassen sowie von symptomatischen Schülern und allen Lehrpersonen, die als Kontaktpersonen eingestuft worden waren. Weitere Testungen erfolgen im Laufe dieses Montags. Mit ersten Ergebnissen rechnet der Landkreis am Montagabend. Einen vollständigen Überblick der Situation erwartet man im Kreishaus zur Wochenmitte. „Bis zum Vorliegen der Testergebnisse wurden die Schülerinnen und Schüler vorsorglich in Quarantäne geschickt“, erklärte die Kreisverwaltung.

Diese Quarantäne, so war es aus dem Umfeld der Schule zu erfahren, soll auch bei einem negativen Testergebnis bis einschließlich Freitag, 18. September, gelten. Auch sollen Geschwisterkinder so lange nicht zur Schule oder zu anderen Aktivitäten gehen, bis ein negativer Test bei ihren direkt betroffenen Geschwistern vorliegt. Ebenso wurden die betroffenen Familien vom Gesundheitsamt gebeten, derzeit weder jemanden zu besuchen noch Besuch zu empfangen. Der Sportunterricht am Gamma soll dem Vernehmen nach in den nächsten Wochen für alle Klassen ausfallen.

„Professionell“ reagiert

Apropos Sport: Auch zwei Sportvereine stellten laut Kreisverwaltung aufgrund von Kontakten zu betroffenen Schülerinnen und Schülern ihren Trainings- und Spielbetrieb bis zum Vorliegen der Testergebnisse ein – so wurde etwa ein Oberliga-Qualifikationsspiel der weiblichen Handballjugend des TV Oyten abgesagt. Offenbar mussten auch mehrere Konfirmationsfeiern aufgrund der Situation ins Wasser gefallen.

„Die Schule und alle Beteiligten gehen sehr professionell mit der Situation um“, lobt die verantwortliche Ärztin Beate Hüttemann des Landkreises Verden. Landrat Peter Bohlmann erklärte dazu: „Durch die umgehenden Testungen wollen wir einerseits die belastende Unsicherheit der Betroffenen möglichst schnell beseitigen und andererseits den Regelbetrieb der Bildungseinrichtung durch gezielte Teilschließungen aufrechterhalten."

Der Schulbetrieb am Gymnasium am Markt könne auf Grundlage der getroffenen Kohortenbildung in untereinander abgegrenzten Schülergruppen regulär weiterlaufen, so die Kreisverwaltung. Von den Testungen und kurzzeitigen Unterquarantänestellungen seien rund 22 Prozent der Schülerinnen und Schüler des Gamma betroffen. Gamma-Leiter Stelling hatte die Eltern der informierten Schüler bereits Freitagnacht darum gebeten, Ruhe zu bewahren und sich kooperativ zu verhalten, damit die Tests reibungslos organisiert werden können, „um zu vermeiden, weitere Klassen in Quarantäne schicken zu müssen“. Wichtig sei es, appellierte Stelling an die Schüler, „dass ihr abwartet und nicht Vermutungen aufstellt, die alle noch aufgeregter machen“. Landrat Bohlmann erklärte, dass der Kreis sein Augenmerk derzeit stark auf Reiserückkehrer lege, „um eine zweite Infektionswelle zu verhindern“. Im Fokus habe er aber auch ein erhöhtes Infektionsrisiko und Infektionsgeschehen wegen des zunehmenden Aufenthaltes in geschlossenen Räumen.