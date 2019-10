Über drei Wochenenden

Der Achimer Weihnachtsmarkt findet dieses Mal vom 6. bis 22. Dezember statt. (Björn Hake)

Unter der Woche sei das Geschäft kostendeckend, Geld verdient werde an den Wochenenden. Auf diese einfache Formel ist zurückzuführen, warum der Achimer Weihnachtsmarkt erstmals drei Wochenenden umfassen wird. Er findet vom 6. bis 22. Dezember auf dem Bibliotheksplatz statt – die Öffnungszeiten lauten: montags bis donnerstags von 12 bis 20 Uhr, freitags von 12 bis 22 Uhr sowie sonnabends von 11 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Freitag, 6. Dezember, um 17 Uhr. „Wir fangen unter der Woche eine Stunde später an als im vergangenen Jahr, weil um diese Zeit morgens nicht so viel los war“, sagt Ingo Freitag, Vorsitzender der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga).

Und noch etwas wird sich ändern, was zuletzt ein kleines Ärgernis für die Uga und ein größeres Ärgernis für die betroffenen Standbetreiber war: Vor dem Eingang zur Marktpassage werden dieses Mal keinerlei Weihnachtsmarktstände aufgebaut, da sie durch die freie Feuerwehrzufahrt vor dem Pforthaus vom Treiben abgeschnitten waren. Dieser Bereich gehört nun dem Wochenmarkt, dafür werden die Holzhütten für die Kunstwerker auf der Restaurantterrasse gegenüber aufgebaut.

Es werden noch gewerbliche oder private Kunsthandwerker gesucht, die in den Buden verkaufen wollen – für Vereine und Privatpersonen ist dies kostenlos. „Außer am Wochenende 13. bis 15. Dezember“, geht nichts mehr, weiß Freitag. Im Namen der Uga würde er sich freuen, wenn sich noch vegane/vegetarische Essensstände finden und vor allem jemand, der gegen Bezahlung bereit wäre, täglich für eine halbe Stunde (17.30 bis 18 Uhr) den Weihnachtsmann zu geben. Eine Kontaktaufnahme ist über www.achimer-weihnachtsmarkt.de möglich.