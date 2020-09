Alles Wissenswerte rund um den damaligen Fischfang in Fischerhude zeigen Bilder und Texte nun ein Jahr lang in Buthmanns Hof. (Jonas Kako)

Werbung machen wollten die Veranstalter im Vorfeld der Ausstellungseröffnung wegen der Corona-Beschränkungen nicht – aus Angst vor zu großer Resonanz. „Coranabedingt können nur 50 bis 60 Personen an der Eröffnung teilnehmen, etwa 120 Einladungen sind von uns verschickt worden“, erklärte Jochen Bertzbach, dass sich die Eröffnung der Dauerausstellung „Fischerhude und der Aal – Von Wahren, Leggen und Watermeiern“ am Sonntagmittag in Buthmanns Hof nur vor geladenen Gästen abgespielt hat. Die Schau kann aber von allen Interessierten noch bis zum 17. Oktober kommenden Jahres besucht werden.

Als Vorsitzender der Stiftung Heimathaus Irmintraut hatten Ottersbergs Bürgermeister Tim Willy Weber sowie Jochen Bertzbach vom veranstaltenden Team Wümmeraum die Gäste begrüßt und die Ausstellung offiziell eröffnet, während die musikalische Untermalung der Vernissage in den Händen von Tobias Bertzbach lag. Die große Frage, was Fischerhude überhaupt mit dem Aal zu tun hat, wurde dann auch schnell beantwortet: „Kaum ein Ort in Norddeutschland war über Jahrhunderte so eng mit dem Aalfang verbunden wie Fischerhude“.

Letztlich hatten die Fischerhuder Bauern ihren Wohlstand – neben der Pooljagd – dem Aalfang zu verdanken, zumal das Binnendelta der Wümme bei Fischerhude mit seiner breiten, regelmäßig von Überschwemmungen geprägten Niederungslandschaft ideale Bedingungen für hohe Fischbestände geboten hat, wie das Team Wümmeraum im Ausstellungsflyer erklärt hat. Fischerhude jedenfalls sei über Jahrhunderte für seinen Reichtum an Aalen berühmt gewesen.

Die Aalfischerei in der Wümme, die um 1850 mit 85 Nebenarmen „ein enges Geflecht“ von Wasserläufen bildete, stand bereits im Mittelalter unter hoheitlichem Schutz. Den ersten bäuerlichen Siedlern wurde ein Fischereirecht übertragen, sie hießen Watermeier. Als Einrichtung zum Fischfang kamen die sogenannten Aalwehre (Aalwahre) zum Einsatz: Sie verengten laut dem Team Wümmeraum den Fluss, sodass mit einer langen Fangkammer die Aale in einem Netz gefangen werden konnten. So habe es um 1800 in Fischerhude 102 Aalwehre in den vielen Armen der Wümme (Leggen) gegeben.

Aber der Aalreichtum ging im 18. und 19. Jahrhundert langsam zur Neige, da Moore trocken gelegt wurden und das Wasser Nährstoffe verlor. Das Fischaufkommen sank auch, weil ab Mitte des 19. Jahrhunderts überall an der Wümme Stauwehre entstanden. Die Folge: „Die Wege für den Aal und andere Wanderfische waren versperrt“. Die vorher millionenfach von der Nordsee in die Wümme aufsteigenden Glasaale konnten die Wehre nicht überwinden. Zudem entstanden aus den ehemals über 80 Flussarmen drei Hauptarme der Wümme, um das Überschwemmen der Wiesen zu begrenzen und die Heuernte der Bauern zu steigern.