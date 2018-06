Juni, steht für das Ensemble um Michaela Hamer die Feuertaufe auf dem Programm. "Reich & Schön" heißt der Titel des Theaterstücks von Eva Vieth, das die Elftklässler ab 19.30 Uhr in der Aula ihrer Schule an der Bergstraße aufführen werden.

Seit November 2016 arbeiten die Teilnehmer des Aufführungskurses "Darstellendes Spiel" zwei Schulstunden pro Woche an dem Feinschliff. Erste Proben des Einstudierten fanden im Mai statt. Ihren Schülern bescheinigt Michaela Hamer neben Talent auch eine sehr große Motivation und Eigeninitiative. Schließlich müssen sich sich Pennäler selbstständig um die Requisiten sowie um Licht, Ton, Bild, Musik und Werbung kümmern. Pointiert und teilweise sarkastisch befasst sich das Stück "Reich & Schön" mit der Frage, was einem anderes übrig bleibt als von der Brücke zu springen, wenn man weder reich noch schön ist. Die Rollen von Opfern und Gewinnern scheinen von Anfang an festzustehen, die Einteilung in unten und oben zieht sich bis zum Schluss durch das Stück. Wer sich das Stück am Freitag nicht anschauen kann, hat am Sonnabend, 10. Juni, ebenfalls um 19.30 Uhr an gleicher Stelle eine weitere Gelegenheit dazu. Zuschauer werden jeweils schon um 19 Uhr in die Aula gelassen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.