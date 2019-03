Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen (Symbolfoto). (Björn Hake)

Eine bislang unbekannte Frau hat am Dienstagabend gegen 18 Uhr eine Bäckereifiliale an der Hauptstraße in Oyten überfallen. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte sie nach Angaben der Polizei von der anwesenden 15-jährigen Mitarbeiterin die Herausgabe von Bargeld. Unter Mitnahme des ausgehändigten Geldes flüchtete die unbekannte Frau. Die sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Auffinden der Täterin.

Junge Täterin

Die Polizei Achim hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach einer 19- bis 20-jährigen jungen Frau mit glatten, schulterlangen, dunklen Haaren, die etwa 1,70 Meter groß ist. Sie trug eine dunkelblaue Kapuzenjacke der Marke „Tommy Hilfiger“, eine schwarze Jogginghose mit Aufschrift und dunkle Schuhe. Hinweise möglicher Zeugen auf verdächtige Umstände oder Personen im Umfeld des Tatorts nehmen die Beamten unter 0 42 02 / 99 60 entgegen.