Die Polizei sucht nun mithilfe der Öffentlichkeit nach dem Täter (Symbolfoto). (Björn Hake)

Ein bewaffneter Raubüberfall hat sich am Sonnabendabend gegen kurz vor 20 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter an der Großen Straße in Langwedel abgespielt. Nach Angaben der Polizei vom Montag forderte ein bisher unbekannter Täter die Herausgabe von Bargeld und richtete dabei einen Gegenstand, der den Anschein einer Pistole hatte, auf eine dort beschäftigte 56-jährige Verkäuferin. Anwesende Personen im Geschäft flüchteten in den hinteren Bereich des Ladens. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt, heißt es von den Beamten.

Der etwa 20-jährige, mit einem schwarzen Tuch maskierte Mann nahm gewaltsam Bargeld aus einer Kasse an sich und flüchtete zu Fuß über den Parkplatz des Marktes in Richtung Ortsmitte. Passanten haben eine ähnliche Person wenig später erneut an der großen Straße wahrgenommen. Die Polizei Verden sucht nun nach dem jungen, männlichen Täter, der etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß ist und eine dunkelgrüne „Bomberjacke“ mit auffälligen weiß, rot, blauen Bommeln an der Kapuze getragen hat. Hinweise auf verdächtige Personen oder Umstände nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0 42 31 / 80 60 entgegen.