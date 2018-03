Symbolbild (Björn Hake)

Achim. Eine Tankstelle an der Embser Landstraße ist am Dienstagabend überfallen worden. Wie die Polizei berichtet, betrat kurz vor 21.30 Uhr ein maskierter Mann den Verkaufsraum und forderte vom Angestellten die Herausgabe des vorhandenen Geldes. Dabei hielt er ein Messer in der Hand. Nachdem der Angestellte das Kassengeld aushändigte, flüchtete der Räuber zu Fuß in Richtung der Anschlussstelle Achim-Nord. Der 22-jährige Mitarbeiter der Tankstelle blieb bei dem Überfall unverletzt. Trotz einer sofort eingeleitete Fahndung der daraufhin alarmierten Polizei Achim, die durch weitere Streifenwagen umliegender Dienststellen unterstützt wurde, konnte der Täter bisher nicht gefasst werden. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung aufgenommen und suchen nun nach dem Täter, bei dem es sich um einen höchstens 170 Zentimeter großen und etwa Mitte 20 Jahre alten Mann handeln dürfte, der akzentfreies Deutsch spricht, heißt es im Polizeibericht. Der Unbekannte war während der Tat dunkel bekleidet, maskiert war er mit einem dunklen Schal und einer Sonnenbrille. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Achim telefonisch unter 0 42 02 / 99 60 entgegen.