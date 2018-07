Das Häuslingshaus ist im Flecken Langwedel ein echter Hingucker. Das 250-jährige Bestehen soll unter anderem mit einer Ausstellung honoriert werden. (Focke Strangmann)

Langwedel. Ein Jubiläum in Langwedel wirft seine Schatten schon voraus. Das Häuslingshaus wird in diesem Jahr 250 Jahre alt – und das soll gefeiert werden. „Das Team rund um das Häuslingshaus arbeitet mit Hochdruck an den Vorbereitungen für diese Feierlichkeiten“, verrät Sigrid Ernst vom Kulturverein Langwedel. Am 11. und 12. August sollen die Veranstaltungen stattfinden. Es ist aber nicht der einzige Grund zum Feiern. Gleichzeitig kann der Langwedeler Kulturverein auf mittlerweile „fünf Jahre Kleinkunstdiele“ zurückblicken. Aus diesem Anlass gibt der Verein eine Dokumentation heraus. „In dieser Schrift wird die Motivation, die bei den ersten Überlegungen vor zehn Jahren zum Erhalt des Gebäudes geführt hat, beschrieben. Die Rekonstruktion des Häuslingshauses, die Einweihung und die Veranstaltungen des ersten Jahres, die programmatisch für die Kulturarbeit des Vereins stehen, werden mit vielen Bildern in Erinnerung gerufen“, sagt Sigrid Ernst. Die Schrift ist an beiden Tagen für zwölf Euro zu erwerben.

Eröffnet wird die Veranstaltung mit einem Sektempfang zur Ausstellung „Wanderarbeiter“ am Sonnabend, 11. August, um 16 Uhr in der Kleinkunstdiele im Häuslingshaus, Auf dem Sandberg 11. Bilder, Dokumente und Objekte zum Thema werden gezeigt. „Unter anderem ist diese Schau auch eine gute Gelegenheit, an die Langwedeler, die aus ihren Heimatortschaften aufgebrochen sind, um mit ihrer Arbeit in der Ferne zum Lebensunterhalt beizutragen, zu erinnern“, sagt Sigrid Ernst. Eine Skulptur vor dem Häuslingshaus zeigt den Aufbruch in die Fremde eines dieser Menschen. Die Skulptur wurde von Ragna Reusch-Klinkenberg im Jahr 2014 mit der Kettensäge geschaffen.

Aus Unterlagen des Verdener Archivs könne entnommen werden, dass um 1834 in Langwedel 73 Bürger, 47 Anbauern und 36 Häuslinge wohnten. Die Langwedeler Höfeakte aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeige, dass auffällig viele Häuslinge in Langwedel Anbauerstellen gründeten oder erwarben, so auch 1873 der Häusling Diederich Eggers, der das noch bestehende Langwedeler Häuslingshaus vom Anbauern Jacob Lührs kaufte. Häuslinge galten als niedrigste Einwohner des Dorfes, die in ärmlichen Verhältnissen und am Rande der Existenz lebten.

Traditionelles Handwerk

Die Ausstellung wird bis zum 9. September zu sehen sein und endet somit am „Tag des offenen Denkmals“. Der Eintritt ist frei. Am 12. August, 11 bis 18 Uhr, wird dann im Garten des Häuslingshauses das Jubiläum mit einigen Überraschungen kräftig gefeiert. Auch hier ist der Eintritt frei.

So können sich die Besucher auf den Schäfer Jörk Hehmsoth aus Nindorf mit einigen seiner Tiere ebenso freuen wie auf den Imker Heinrich Kersten aus Eißel mit einem Bienenvolk. Vorgestellt wird außerdem traditionelles Handwerk wie Drechseln, Korbflechten, Drucken und Leinenverarbeitung. Oder man kann sich auch noch zu einem Kurs „Raku-Brennen“ bei Corinna Möller anmelden unter 0 42 32 / 15 90. Über die Mittagszeit werden Schaf- und Geflügelwürstchen sowie eine vegetarische Kürbissuppe angeboten. Ab 14 Uhr laden die Frauen des Vereins zu Kaffee und Kuchen ein. Dazu gibt es Getränke.



Das denkmalgeschützte Häuslingshaus, dessen Ursprung auf 1768 zurückgeht, wurde bis 2000 noch bewohnt. Es liegt direkt am Langwedeler Mühlenbach, der einst die Gräben der benachbarten Bischofsburg (1222 bis 1866) mit Wasser versorgte und die Langwedeler Wassermühle antrieb. 2008 begannen die Bestrebungen des Langwedeler Kulturvereins, das Fachwerkhaus für die Nachwelt zu erhalten. Nach vier Jahren konnte 2012 mit der Restaurierung begonnen werden. Im Oktober 2013 wurde die Einweihung des im Zustand von 1842 wiederhergestellten Hauses gefeiert.