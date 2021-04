Das Testzentrum im Achimer Rathaus wird vom DRK betrieben. Mittlerweile gibt es weitere Anbieter. (Björn Hake)

Achim. Achimer Bürger haben inzwischen an verschiedenen Orten in der Stadt die Möglichkeit, sich auf das Coronavirus testen zu lassen, um die Infektionsketten zu unterbrechen und die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die angebotenen Antigen-Schnelltests stehen allen Bürgern einmal pro Woche kostenlos zur Verfügung. Die Stadtverwaltung hat daher einen Überblick über die Testzentren in Achim zusammengestellt:

Deutsches Rotes Kreuz, Rathaus Achim, Obernstraße 38: mittwochs und sonnabends von 9 bis 14 Uhr; Rotes Kreuz Baden, Bahnhofstraße 31: DRK, montags von 6 bis 12 Uhr und von 17 bis 19 Uhr, dienstags von 9 bis 14 Uhr und von 15 bis 20.30 Uhr, mittwochs und donnerstags von 17 bis 19.30 Uhr sowie freitags von 13 bis 19.30 Uhr. Eine Anmeldung für die DRK-Testzentren ist online möglich unter der Adresse www.rotkreuz-verden.de/corona-testzentren/. Bürger, die über keine E-Mail-Adresse oder ein Smartphone verfügen, können unter der Rufnummer 0 42 31 /9 24 50 einen Termin vereinbaren. Diese Hotline ist montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr sowie freitags von 9 bis 13 Uhr erreichbar. Am Freitag, 30. April, werden analog zum vorverlegten Wochenmarkt von 14 bis 18 Uhr Testungen im Rathaus stattfinden.

E-Com Trade GmbH (ehemals Deutsche Bank), Obernstraße 26: montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 15 bis 19 Uhr sowie mittwochs und sonnabends von 8 bis 14 Uhr. Eine Anmeldung ist online unter www.schnelltest-achim.de möglich, Fragen können per E-Mail an kontakt@schnelltestservice.com gesendet werden.

EcoCare (Lidl), Bremer Straße 9, geöffnet ab Donnerstag, 29. April, und dann montags bis sonnabends von 9 bis 19 Uhr. Eine Anmeldung ist online unter der Adresse https://buergertest.ecocare.center/ möglich. Rückfragen per E-Mail an: support@ecocare.center.

Fitness- & Squash Center Achim, Finienweg 17, geöffnet ab Montag, 3. Mai, und dann montags bis sonnabends von 8 bis 12 Uhr sowie von 16 bis 19 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wie die Achimer Stadtverwaltung dazu ausführt, habe sie alle Termine unter Vorbehalt bekannt gegeben, diese könnten vom jeweiligen Betreiber noch angepasst werden. Auch könnten kurzfristig weitere Testzentren dazukommen.