Der Abstand zwischen der 400-kVA-Trafostation und dem Krippenhaus-Neubau an der Heinrich-Laakmann-Straße beträgt rund acht Meter. Empfohlen sind drei bis fünf Meter, wie beispielsweise der gemeinnützige Verein Wissenschaftsladen Bonn erklärt. (Björn Hake)

Mitte September vergangenen Jahres wurde an der Heinrich-Laakmann-Straße in Uesen Richtfest für das sogenannte Krippenhaus gefeiert, zum 1. August dieses Jahres soll der Erweiterungsbau der Kindertagesstätte Uesen/Osterfeld dann bezugsfertig sein. „Wir sind optimistisch, dass dies trotz der Corona-Krise gelingt“, sagte dazu auf Nachfrage Steffen Zorn, Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung bei der Stadt Achim. Angesichts des Defizits bei Kindergartenplätzen in Achim soll dieser Neubau zumindest den Bedarf für den Ortsteil Uesen decken, in dem drei neue Gruppen durch ihn Platz finden werden.

Laut Zorn sollen dann im Neubau künftig drei Krippengruppen Platz finden, während die älteren Kitakinder im Bestandsgebäude bleiben. Der Neubau machte allerdings den Bau einer Trafostation erforderlich, die künftig die Kindertagesstätte und die privaten Wohnhäuser an der Straße mit Strom versorgt. Genau dieser Umstand, dass elektromagnetische Strahlung direkt neben eine Kita ins Wohngebiet gebracht wird, scheint in Uesen stellenweise für Beunruhigung zu sorgen.

„Das ist aufgrund der ungeklärten Auswirkungen gerade auf Kinder sowie des Verdachts der Verursachung von Leukämien bei Kindern etwas speziell und wird sicher vielen besorgten Eltern die Sprache verschlagen“, hat etwa ein besorgter Achimer Bürger dazu unserer Redaktion geschrieben.

Wie Steffen Zorn dazu ausführte, gehe von der Trafostation „keinerlei Gefahr“ für die Gesundheit aus. Es handele sich um eine Standardausführung und eben weil die Station neben der Kita platziert werden müsse, weil sie etwas Platz benötigt, würde man die Kinder bewusst keiner Gefahr aussetzen. Die neue Station sei notwendig, da das bisherige Stromnetz an der Straße nicht leistungsfähig genug sei, um auch die neue Einrichtung mit genügend Leistung zu versorgen.

Verantwortlich für den Bau und den Betrieb der Trafostation sind die Stadtwerke Achim. Deren Bereichsleiter für Technische Anlagen, Christian Müller, sagte dazu, dass die Stadtwerke im Achimer Stadtgebiet bereits 250 dieser Stationen sowie in Oyten 150 weitere betreiben. Es handele sich um handelsübliche Trafostationen, die an der Heinrich-Laakmann-Straße sei eine 400-Kilovoltampere (kVA)-Anlage. „Wenn der Elektrosmog dieser Station schädlich wäre, dürften sie nicht betrieben werden. Es besteht keine Gefahr.“ Sie sei aber notwendig, weil die Kita wärmetechnisch über eine Wärmepumpe versorgt werde, die einen Elektroantrieb hat und daher eine verhältnismäßig hohe Stromleistung benötigt.

Abstand größer als empfohlen

Die Trafostation ist von der Außenwand des Neubaus in Uesen gut acht Meter entfernt. Wie etwa der gemeinnützige Verein Wissenschaftsladen Bonn, der im Jahr 1984 von Studierenden, die sich an der Wissenschaft im Elfenbeinturm störten, gegründet wurde, generell dazu ausführt, liege der empfohlene Sicherheitsabstand für eine 400-kVA-Station bei drei bis fünf Metern.

Der Wissenschaftsladen erklärt zu der Thematik, dass Trafostationen in ihrer Umgebung „nur Magnetfelder“ erzeugen. Diese Felder würden mit zunehmender Entfernung erheblich schneller abnehmen als die Felder von Hochspannungsleitungen. „Bei Garagenstationen oder Kompaktstationen können die Abstände kleiner sein“, informiert er. Wie der Wissenschaftsladen auch erklärt, gingen die hauptsächlichen Feldemissionen nicht vom Trafo selbst aus, „sondern von den Stromschienen der Niederspannungsverteilung“.

Demnach hänge die Feldbelastung in der Umgebung eines Trafohäuschens vor allem vom Abstand zur Niederspannungsverteilung ab, die meist auf einer der Außenwände montiert sei. Bedenklich seine Mittelspannungstrafos in der Regel dann, wenn sie Wand an Wand mit einem Wohnhaus errichtet wurden oder gar in ein Wohnhaus eingebaut sind.

Das Bundesamt für Strahlenschutz erklärt dazu, dass für die Beurteilung, in welchem Maße die Menschen niederfrequenten Feldern von Transformatorstationen ausgesetzt seien, vor allem die außerhalb der Station auftretende Magnetflussdichte relevant ist. Diese variiert mit dem aktuellen Stromfluss. An der Außenwand einer Kompaktstation können magnetische Flussdichten in der Größenordnung von etwa 100 Mikrotesla auftreten, was dem Grenzwert des Bundesimmissionsschutzgesetzes entspreche. Aber: „Bereits in wenigen Metern Abstand sind die Werte deutlich niedriger.“ Der Betreiber einer Station – in diesem Fall die Stadtwerke Achim – sei dafür verantwortlich, dass die in der Verordnung festgelegten Grenzwerte an Orten, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, eingehalten werden.