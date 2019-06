Die Ueser Brücke wird mal wieder halbseitig gesperrt. (FOCKE STRANGMANN)

Im Zuge der Landesstraße 156 hat sich im Bereich der Weserbrücke Uesen am südlichen Damm des Brückenbauwerkes in Fahrtrichtung Thedinghausen eine Fahrbahnabsenkung eingestellt. Das hat die Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag mitgeteilt. Diese Fahrbahnabsenkung wird nun beseitigt: In der Zeit von Sonnabend, 22. Juni (ab 8 Uhr), bis voraussichtlich Mittwoch, 26. Juni (etwa 18 Uhr), werden die Reparaturarbeiten an der Fahrbahn vorgenommen. Die Arbeiten erfolgen unter einer halbseitigen Verkehrsführung, bei der beide Richtungsverkehre wechselseitig mittels einer Baustellenampel an der Baustelle vorbeigeführt werden. Die Landesbehörde bittet alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.