Olexandr Onyschtschenko war häufiger zu Besuch in Deutschland - hier beim Deutschen Spring- und Dressur-Derby 2019. (imago)

Deutsche Behörden haben bereits Ende November in Achim einen 50-jährigen Ukrainer festgenommen, wie die Oldenburger Oberstaatsanwältin Carolin Castagna am Dienstag bestätigte. Der Mann sitze demnach derzeit in Auslieferungshaft. „Noch ist nicht entschieden, ob die Auslieferung zulässig ist“, erklärte sie. Das werde das Oberlandesgericht Oldenburg entscheiden. Wie zuvor ukrainische Medien zu der Festnahme in Achim berichtet haben und dann t-online.de, soll es sich bei dem Mann um einen schillernden Oligarchen handeln, der während seines Aufenthaltes in Achim verhaftet wurde. Carolin Castagna wollte zur Festnahme selbst und auf die Frage, was der Mann zu diesem Zeitpunkt in Achim gemacht hat, nichts sagen. Auch machte sie bis auf das Alter, Geschlecht und die Staatsangehörigkeit keinerlei Angaben zur Person.

Bei der soll es sich laut t-online.de um Olexandr Onyschtschenko (Alexander Onischenko) handeln, der in der Ukraine wegen Korruption gesucht werde. Er sei ein Unterstützer von Donald Trump und ein Millionär, der bereits seit drei Jahren von der Ukraine gesucht werde. „Die Verhaftung bekommt eine zusätzliche politische Dimension, weil der Trump-Unterstützer zuletzt behauptet hatte, belastendes Material gegen Joe Biden zu haben“, schreibt t-online.de. Biden will bekanntlich Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden und gilt als großer Widersacher Trumps.

Olexandr Onyschtschenko ist laut Bericht bei weitem nicht der reichste Ukrainer, gelte aber als einer der schillerndsten Oligarchen. Der Unternehmer war demnach Veranstalter von Miss-Wahlen in der Ukraine, umgab sich gerne mit Hollywood-Stars, sei großer Reitsport-Fan und traf angeblich Trump bei einem Turnier auf dessen Anlage in Mar-a-Lago – und sei hochrangiger Politiker in der Ukraine gewesen.

2016 hatte er sich aus der Ukraine aber abgesetzt – wegen Korruptionsvorwürfen in seiner Heimat war seine Immunität aufgehoben worden. Der Manager soll beteiligt gewesen sein, als Gas des staatlichen Gasunternehmens im großen Stil zu niedrigen Preisen an fiktive Firmen verkauft wurde, die es zum höheren Marktpreis wieder an den Staatskonzern zurückverkauften. Die Differenz sollen Onyschtschenko und Komplizen eingesteckt haben. Er bestreite die Vorwürfe, das Nationale Korruptionsbekämpfungsbüro der Ukraine suche ihn aber deshalb per Haftbefehl, erklärt t-online.de. Onyschtschenko setzte sich zunächst nach London ab, betreibt aber auch einen Reiterhof in Herzlake im Emsland.